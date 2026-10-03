Madagascar: Après BAC - Les nouvelles séries alignées aux études supérieures

Les nouvelles séries L, S et OSE ont été pensées en cohérence avec l'enseignement supérieur, selon les informations recueillies. « Elles facilitent l'accès aux études supérieures », a indiqué le Pr Angelo Raherinirina, directeur général de l'Enseignement supérieur auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, hier.

Les études supérieures se répartissent en trois grands domaines. Le lycée a été aligné en conséquence. Ainsi, Sciences et technologie pour la série scientifique, Sciences et sociétés pour la série Organisation-Société et Économie, et Sciences humaines et lettres pour la série Littéraire. « Avec les anciennes séries, les bacheliers avaient de la difficulté dans leur choix. Les candidats de la série A2, qui composent, par exemple, les 60 % des candidats, ne sont ni série scientifique ni série littéraire», poursuit la source. Le nouveau programme d'enseignement appliqué en parallèle avec ces nouvelles séries apporte, par ailleurs, des connaissances transversales nécessaires à l'accès aux universités.

Les études supérieures sont structurées dans cette logique, et leurs critères ont été adaptés. Concrètement, un bachelier de la série S est orienté vers les parcours scientifiques et technologiques comme la Médecine, les Sciences, l'Agronomie, ou encore les filières des Écoles polytechniques. La série L prépare aux sciences humaines et aux lettres, comme les études de langue, l'Histoire, la Géographie, l'Anthropologie, la Philosophie. La série OSE prépare aux sciences et sociétés, comme les filières Gestion, Économie, Sociologie.

Cette organisation concerne aussi les études à l'étranger. « Elle suit le système international, qui met en avant l'orientation par spécialité. Pour les bacheliers, cela facilite le choix de la spécialité et des options d'études hors du pays », explique ce responsable. L'orientation par spécialité devient ainsi le fil conducteur, du lycée aux études supérieures.

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