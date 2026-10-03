Madagascar: XXIIIe Rallye Tour de Tana - Olivier Ramiandrisoa devance de peu Fred Rabekoto

Les passionnés de la course automobile ont été gâtés hier du côté d'Imerinkasinina et Anjeva lors de la première journée du Rallye Tour de Tana, dominée par Olivier et Fred.

Duel entre voitures de classe R4. Les équipages aux commandes de Mitsubishi imposent leur loi depuis la précédente manche nationale, au 19e Rallye du Boeny à Mahajanga à la mi-août. Comme lors des deux premières manches du championnat de Madagascar des rallyes dans la capitale, l'équipage du club ASACM, Olivier Ramiandrisoa et Mahenintsoa Randriambolona, sur une Mitsubishi Evo X, a dominé la première journée hier. Olivier l'a confirmé en réalisant le meilleur cumul. Le duo Olivier-Mahents a effectué le deuxième meilleur temps de 7.53,3 à la première spéciale Croisement Ambohimahatsinjo-Anjeva (10,60 km), puis il a signé le temps scratch de 7.48,4 au retour de la même spéciale.

L'équipage Frédéric Rabekoto-Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, aux commandes d'une Mitsubishi Yas, a été l'auteur du scratch à l'ES1 (7.53,1), devançant de 2 dixièmes de seconde Olivier. Fred a terminé en seconde position au retour avec 4 secondes d'écart. La bataille a également été rude entre les équipages conduisant des Subaru 4 roues motrices de classe M12. Rado et Anja Rabenanahary occupent la troisième place provisoire devant l'équipage père et fille, Tahina et Fifaliana Razafinjoelina. La paire RadoRaben-AnjaRaben a terminé cinquième à l'ES1 avant de rebondir pour se hisser à la troisième place au terme de la spéciale.

Abandon précoce

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Tahina Vidy Varotra a occupé la quatrième place lors des deux spéciales de la première étape. Esteban Marchand et Patrick Rajaonarivelo, toujours sur Subaru Impreza M12, se positionnent au cinquième rang provisoire. Ils ont été classés sixièmes lors des deux spéciales. L'équipage vainqueur des deux premières manches nationales, Mathieu Andrianjafy-Nathanael Young, sur Subaru, a dû abandonner à la suite d'un souci mécanique à la deuxième ES, après la troisième place à la première épreuve, à 13 seco

Le nombre de spéciales est finalement réduit à huit au lieu de dix et la distance totale est de 96 km contre 126 km initialement. L'épreuve de nuit prévue ce samedi soir a dû être annulée « pour des raisons d'ordre sécuritaire ». Cinq ES avaient été prévues initialement pour la deuxième journée. Les deux passages à l'ES Antsahalava-Xt Ambohidava, longue de 21 km, ont également été annulés. Rien n'est encore joué avant que la dernière voiture franchisse la ligne d'arrivée.

Parcours :

Samedi 3 octobre :

9h35 (ES3) Ambohitromby-Ankadimainty 1 (12,20 km)

12h19 (ES4) Ambohitromby-Ankadimainty 2 (12,20 km)

15h19 (ES5) Ambohitromby-Ankadimainty 3 (12,20 km)

Dimanche 4 octobre :

9h06 (ES6) Anjeva-Miadamanjaka (10,40 km)

12h06 (ES7) Miadamanjaka-Xt Ambohimahatsinjo (17,40 km)

13h37 (ES8) Anjeva-Xt Ambohimahatsinjo 2 (10,60 km)