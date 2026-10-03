Madagascar: Dames - Le BC Somava à l'assaut de la GNBC

Le BC Somava a écrit une nouvelle page de son histoire en atteignant pour la première fois le dernier carré en championnat de Madagascar N1A.

Opposées à l'Ankaratra Vakinankaratra en quarts de finale, les basketteuses du Nord se sont imposées avec autorité, 66-40, hier au Palais des Sports de Mahamasina. Cette qualification amène le club à défier la championne en titre, la GNBC, ce jour.

Dès le coup d'envoi, les joueuses du Nord affichent leurs intentions. Voary et Axanie dégainent derrière l'arc et permettent à leur équipe de mener 8-0 après trois minutes. Kinley débloque ensuite le compteur d'Ankaratra, mais Somava continue de maîtriser les débats.

Malgré quelques réactions des joueuses de Vakinankaratra, Somava conserve une avance confortable et termine le premier quatre-temps sur le score de 21-13. À la pause, le BC Somava possède seize longueurs d'avance, 32-16.

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Au retour des vestiaires, Ankaratra tente de relancer la rencontre avec un 5-0 qui ramène le score à 21-32. La réaction est immédiate côté BC Somava. Les Nordistes accélèrent et reprennent leur marche en avant, 41-23 après trois minutes et demie. L'écart atteint ensuite 22 points, 45-23, puis 49-25.

Remake de la finale en 2025

À l'entame du dernier acte, le score est de 53-35. L'engagement devient alors plus physique, mais le BC Somava ne laisse jamais son adversaire espérer un retour. Le score final a été de 66-40.

« Le premier objectif du dernier carré est atteint parce que c'est notre mission avec le club. Le reste n'est que du bonus puisque c'est la première fois que le club arrive à ce stade », souligne Bayard Razafindralambo, entraîneur du BC Somava. Mais le technicien sait que le plus difficile reste à venir. « Le match de demi-finale ne sera pas une partie de promenade car nous allons affronter la GNBC, la tenante du titre. »

Du côté d'Ankaratra, Jerry Hermanna regrette notamment un effectif amoindri. « Nous manquons d'effectif. Notre pivote a été obligée de quitter le groupe après le décès d'un proche. Nos adversaires ont été supérieures et la présence de deux internationales dans leur effectif n'a pas facilité notre tâche », explique le coach. Après cette première qualification historique, Somava peut désormais se mesurer à la championne en titre avec l'ambition de prolonger encore son aventure.

Dans les autres rencontres des quarts de finale, la GNBC, tenante du titre, a écrasé JCBA sur le score de 105-48. MB2ALL a surclassé Dunamis sur le score de 72-63, tandis que JEA Vakinakaratra a défait ASSM Analamanga sur le score de 38-26. À l'allure des demi-finales, des retrouvailles GNBC-MB2ALL se profilent comme le remake de la finale de l'an dernier.