Madagascar: Padel / Tournoi P25 - Jean-Marc et Haydann s'offrent le titre

Après une troisième place lors de leur précédent tournoi, Jean-Marc et Haydann ont franchi un nouveau cap en remportant le P25 organisé dernièrement au Lamakoo Padel Center. Une victoire construite avec maîtrise et régularité, jusqu'au succès en finale.

La paire Jean-Marc-Haydann a parfaitement lancé son tournoi en dominant la phase de poules. Pour leur première sortie, les deux joueurs n'ont laissé aucune chance à Eythan et Ryan, largement battus sur le score de 6-1. Une entrée en matière convaincante, confirmée dès leur deuxième rencontre face à Kamil et Cédric. Sérieux et appliqués, Jean-Marc et Haydann se sont imposés 6-4.

Le troisième match de poule a toutefois été beaucoup plus disputé. Opposés à Moïse et Éric, les futurs vainqueurs ont dû batailler jusqu'au bout dans une rencontre particulièrement serrée. Ils ont finalement fait la différence au tie-break pour décrocher une victoire 7-6 et terminer cette première phase sur une note positive.

Qualifiés pour les phases finales, les deux partenaires ont poursuivi leur parcours avec la même détermination. En quart de finale, ils ont pris le dessus sur Clovis et Warren, confirmant leur montée en puissance au fil des rencontres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La demi-finale leur a ensuite offert un nouveau défi face à Rolando et Stéphane. Solides dans les moments importants, Jean-Marc et Haydann ont franchi cette avant-dernière étape pour accéder à la grande finale.

Pour l'ultime rendez-vous, ils étaient opposés à Paco et Mendrika. La paire n'a pas tremblé et a livré une prestation maîtrisée pour s'imposer en deux sets, 6-2, 6-4, et soulever le trophée du P25. Cette victoire récompense la régularité et la cohésion affichées par les deux joueurs tout au long du tournoi.