Madagascar: Judo / Mondial - Trois combattantes en quête de ticket olympique

Les élites de la Grande Île côtoient les judokas de haut niveau dans la quête de leur qualification olympique. Trois judokates représentent le pays au championnat du monde qui s'étale du 4 au 10 octobre dans la ville de Bakou, en Azerbaïdjan.

La multiple championne nationale du Family Judo d'Antsirabe, âgée de 23 ans, Natacha Emiliame Razafindrakalo, dans la catégorie des -48 kg, ouvre le bal dimanche. Trente-huit combattantes sont engagées dans cette catégorie. Classée 61e mondiale, Natacha était médaillée d'or à l'Open de Johannesburg en juin et à l'Open de Pretoria en avril 2025. Elle terminait septième au championnat d'Afrique en avril.

L'olympienne de Paris de 22 ans, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, du JC Saint Michel, chez les -70 kg, montera sur le tatami le 8 octobre. Classée 22e mondiale, Laura arrachait la médaille d'argent à l'Open de Johannesburg en juin et le bronze au championnat d'Afrique en avril. Et l'autre combattante du JC Saint Michel, âgée de 31 ans, Hajanirina Zo Andriambolona, dans la catégorie des -78 kg, bouclera la participation malgache le 9 octobre. Elle occupe le 54e rang mondial. Zo était classée 5e au dernier sommet continental. Elle avait décroché l'or de l'Open de Dakar en mars et l'argent de l'Open d'Abidjan en 2025. Cette participation en compétition de haut niveau leur permettra d'étoffer leur expérience et d'améliorer leur classement mondial respectif.