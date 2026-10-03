Madagascar: Volleyball / Championnat de Madagascar - Squad-X et trois équipes de GNVB en finale

Des finales 100 % Analamanga. Les affiches du championnat de Madagascar de première division seront identiques à celles de la précédente édition. Chez les dames, Squad-X tentera de prendre sa revanche contre la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), tandis que la finale masculine sera une affaire entre gendarmes.

Invaincu jusqu'à la finale, Squad-X, vice-champion national, s'est imposé trois sets à zéro (25/22, 25/23, 25/12) contre GNVB2, hier au gymnase d'Ankorondrano. GNVB1, championne en titre et sacrée lors des trois dernières saisons, a pour sa part battu la première formation d'Akany Sambatra Itaosy, 3-0 (25/22, 25/23, 25/11).

Chez les hommes, GNVB2 a écarté ASI1 en demi-finale, 3-0 (25/20, 25/14, 28/26). L'équipe première de Betongolo, championne en titre, a quant à elle surclassé les militaires du COSFA, 3-0 (25/16, 25/22, 25/16).

Les gendarmes ont réalisé le doublé lors des trois dernières saisons, en raflant les titres masculin et féminin. GNVB ambitionne cette fois d'ajouter deux nouveaux sacres à son palmarès. Les finales, notamment celle des dames, sont très attendues cet après-midi au gymnase d'Ankorondrano.