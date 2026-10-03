Madagascar: Évènement musical - Fos'Art Festival réunit Bolo, Shyn et Denise

Bolo, Shyn et Denise seront les têtes d'affiche de la première édition du Fos'Art Festival, qui entend réunir environ 5 000 personnes autour de la musique, de la culture et de l'artisanat malgaches.

Une journée entière placée sous le signe de la culture malgache se prépare au Golf Galaxy, à Andraharo. Organisée par Kiss My Beat, collectif de DJ, en partenariat avec Beaufort, la première édition du Fos'Art Festival se tiendra le samedi 10 octobre 2026, à partir de 11 heures.

Bolo, Shyn et Denise se produiront sur la grande scène et rythmeront l'après-midi avec leurs concerts. À la tombée de la nuit, Kiss My Beat prendra le relais avec une programmation électronique mêlant sonorités gasy, deep house, afro house, house, tech house, hardstyle, techno et hard techno. Des DJ locaux et internationaux se succéderont ainsi aux platines.

Au-delà de sa dimension musicale, Fos'Art se veut également solidaire. L'intégralité des bénéfices de l'événement sera reversée à l'ONG MealEspoirs, qui accompagne les enfants défavorisés et les familles vulnérables à Antananarivo.

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L'organisation mène notamment ses actions à travers une cantine solidaire à Anosibe, qui nourrit plus de 800 enfants, ainsi qu'un dispensaire et un programme de scolarisation. À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent ainsi faire de la culture et du divertissement un moyen de contribuer aux actions en faveur des plus vulnérables.

Le Fos'Art Festival veut également mettre en avant la création locale. Environ 50 artisans et créateurs malgaches participeront à l'événement à travers un marché comprenant notamment le Pop Up de Tanà. Le public pourra ainsi découvrir différentes créations tout au long de la journée et de la soirée.

Plusieurs espaces seront également aménagés pour compléter la programmation, dont un Zaza Club destiné aux enfants, une petite scène dédiée aux animations et à la musique, un espace pique-nique, ainsi qu'une buvette et des food trucks.