Madagascar: Incendie à Analamahitsy - Deux maisons consumées par le feu

3 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Deux maisons ont été entièrement détruites par un incendie à Analamahitsy Tanàna, mercredi soir. Le feu serait parti d'un réchaud mal éteint, et aucune victime n'est à déplorer.

Mercredi soir, vers 21 h 40, deux maisons ont été ravagées par les flammes à Analamahitsy Tanàna, en face du Shop Liantsoa. D'après des sources locales et les premières constatations des forces de l'ordre, le sinistre est parti d'un réchaud utilisé pour griller des brochettes et des pakopako, installé dans une pièce servant de « cash point ». Le feu n'aurait pas été complètement éteint et aurait pris soudainement, gagnant rapidement toute la maison.

Les flammes se sont ensuite propagées à la pièce située à l'arrière, où étaient stockés et vendus du charbon et des légumes. Les deux habitations étaient louées par une commerçante. Dans l'incendie, elle a perdu 2 millions d'ariary en espèces, d'importantes réserves de charbon, ainsi que ses ustensiles et effets du quotidien : assiettes, cuillères, marmites, vêtements et couvertures. Aucune perte humaine ni aucun blessé n'ont toutefois été signalés.

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Les policiers du 8e arrondissement, à Analamahitsy, sont rapidement arrivés sur les lieux pour sécuriser le secteur et alerter les sapeurs-pompiers. Ces derniers sont intervenus à 21 h 45 et ont totalement maîtrisé le feu à 22 heures, évitant sa propagation aux habitations voisines.

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