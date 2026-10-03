Sénégal: Culture - Dip Doundou Guiss dévoile « Yamay Gunguei

Le rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss a dévoilé son nouveau clip intitulé « Yamay Gunguei », une production tournée intégralement dans le Sine Saloum et qui met en avant les paysages et le patrimoine naturel de cette région du Sénégal.

Signifiant « c'est toi qui m'accompagnes » en wolof, « Yamay Gunguei » est une chanson d'amour dont le clip a été réalisé dans plusieurs sites du Sine Saloum, notamment à Palmarin, Fimela et Ndangane, ainsi que sur la route de Samba Dia. Le tournage s'est notamment déroulé aux Collines de Niassam, au Souimanga Lodge, sur le site des Aventuriers du Saloum chez Pierre et dans la Réserve naturelle communautaire de Palmarin.

Dans ce nouveau projet, l'artiste associe son univers musical à la découverte des paysages de la région. Les mangroves, les lagunes, les pirogues et les couchers de soleil occupent une place importante dans les différentes séquences du clip. Le Sine Saloum y apparaît ainsi comme l'un des principaux éléments du récit.

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Conçu par Mahtarus et réalisé par Boubacar Woyo Traoré de Stick Production, le clip privilégie une esthétique basée sur la lumière naturelle et des plans contemplatifs. Ce choix permet de mettre l'accent sur les paysages et l'environnement du Saloum, en s'éloignant des décors urbains généralement associés aux productions de musique rap.

Le projet bénéficie par ailleurs de l'accompagnement d'Africa Tourism Solutions, opérateur touristique associé à la valorisation de la destination Saloum, et de Samsung, partenaire technologique. Cette collaboration réunit ainsi des acteurs de la musique, du tourisme et de la technologie autour d'une même production culturelle.

À travers ce clip, les promoteurs du projet souhaitent également contribuer à la visibilité du Sine Saloum, présenté comme un territoire disposant d'un important patrimoine naturel et touristique. La région, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, constitue l'un des principaux espaces de mangrove d'Afrique de l'Ouest.

Le choix de Dip Doundou Guiss s'inscrit aussi dans la volonté de toucher un public jeune et la diaspora sénégalaise. L'artiste dispose d'une importante communauté au Sénégal et à l'étranger, notamment en France, en Italie et en Gambie.