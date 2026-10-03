Sénégal: TER - La gratuité prolongée entre Diamniadio et l'AIBD jusqu'au 11 octobre

3 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

La gratuité du transport sur le tronçon Diamniadio-Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) du Train express régional (TER) est prolongée jusqu'au 11 octobre 2026 inclus, ont annoncé la SENTER et la SETER.

Initialement prévue jusqu'au 4 octobre, cette mesure est ainsi reconduite du 5 au 11 octobre, dans les deux sens de circulation. Elle intervient dans le cadre de la mise en service de la liaison ferroviaire desservant l'AIBD.

Selon la SENTER et la SETER, cette prolongation vise notamment à permettre à davantage de voyageurs de découvrir la nouvelle desserte et de se familiariser avec les conditions de déplacement vers l'aéroport et les différentes localités desservies.

La gratuité concerne exclusivement le tronçon Diamniadio-AIBD. Les trajets effectués sur le reste du réseau TER restent soumis aux tarifs en vigueur.

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