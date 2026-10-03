Sénégal: Koul - 42 acteurs des coopératives agricoles communautaires renforcés en leadership et en gestion

Quarante-deux (42) acteurs des coopératives agricoles communautaires de l'arrondissement de Mérina Dakhar ont reçu leurs attestations de fin de formation, vendredi à Koul, dans le département de Tivaouane après cinq jours de renforcement de capacités sur le leadership transformationnel, la gestion administrative, l'éducation financière et le fonctionnement des coopératives.

Organisée par le Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, à travers le Programme d'Appui au Programme National d'Investissement Agricole du Sénégal (PAPSEN), cette formation s'inscrit dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui fait des coopératives agricoles communautaires un levier prioritaire pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dakhar, Aly Koto Lakoune, du maire de Koul, Modou Fall, des techniciens, des formateurs et des bénéficiaires.

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S'adressant aux récipiendaires, le maire de Koul a invité les membres de la coopérative agricole communautaire de Koul à démultiplier la formation en direction des autres acteurs de la CAC. « Nous ne pouvons avoir la souveraineté alimentaire sans vous. Il reste maintenant à travailler, mais dans la transparence.

Une organisation ne se gère pas de façon patrimoniale », a déclaré M. Fall, saluant les efforts consentis par l'Etat à travers la création de plusieurs fermes agricoles dans la zone. Pour sa part, le coordonnateur du PAPSEN zone centre, Kalidou Kane, parlant au nom du coordonnateur national, a rappelé le contexte de l'initiative.

« Cette formation vient à son heure puisqu'elle est en phase avec l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. C'est ainsi que le PAPSEN, financé par le programme Etat du Sénégal-Coopération italienne, a mis en place des coopératives agricoles de plusieurs centaines d'hectares dans l'arrondissement de Mérina Dakhar. C'est dans ce cadre que ce renforcement de capacités a été organisé pendant cinq jours », a-t-il souligné.

M. Kane a indiqué que cette action va se poursuivre avec d'autres sessions, la perspective étant de mettre en place des plateformes pour les coopératives agricoles communautaires et de finaliser les travaux des six fermes de la coopérative.

Présidant la cérémonie, l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dakhar a félicité les participants et magnifié l'engagement du ministère en faveur de l'autonomisation des femmes.

« Vous venez de passer plusieurs jours de formation sur le leadership transformationnel, la gestion administrative et l'éducation financière, suivis d'une évaluation qui vous a permis d'acquérir des compétences pour gérer correctement vos coopératives », a déclaré Aly Koto Lakhoune.

« Cette activité montre encore une fois l'engagement du Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage à faire des fermes un levier de création de richesses et d'emplois pour lutter contre la pauvreté en milieu rural et atteindre l'autosuffisance alimentaire », a-t-il ajouté.

Selon lui, depuis 2017, le ministère a beaucoup fait à travers la création de fermes, l'accompagnement des bénéficiaires en équipements agricoles et l'appui constant des techniciens. Il a estimé que les fermes ont encore besoin du PAPSEN sur le terrain, à l'approche de la fin du programme.

Prenant la parole au nom des bénéficiaires, le président de la coopérative agricole communautaire de Koul, Babacar Diop, a magnifié l'accompagnement du PAPSEN et sollicité le prolongement du programme qui doit prendre fin en décembre prochain. Il a invité l'Etat à achever les fermes restantes au bénéfice des populations et pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans la zone.