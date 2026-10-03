Ile Maurice: Aarti Desscann intègre la Commission Culture et Éducation de l'ACNOA

Nouvelle responsabilité sur la scène olympique africaine pour Aarti Desscann.

La Mauricienne a été nommée membre de la Commission Culture et Éducation de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) pour la période quadriennale 2025-2028. La nomination lui a été officiellement communiquée dans une lettre datée du 6 juillet dernier et signée par Mustapha Berraf, président de l'ACNOA, membre du Comité international olympique (CIO) et viceprésident de l'Association des Comités nationaux olympiques (ACNO).

Dans cette correspondance, le président de l'instance continentale précise que cette décision a été prise au nom du Comité exécutif de l'ACNOA. Il souligne également que cette nomination témoigne de la confiance accordée à Aarti Desscann pour son «expérience et son engagement en faveur du développement du sport et du mouvement olympique en Afrique».

L'ACNOA compte sur l'expertise de la première femme à occuper le poste de secrétaire générale du COM, pour contribuer aux travaux de la commission ainsi qu'à la réalisation de ses objectifs stratégiques durant cette nouvelle période quadriennale. Mustapha Berraf lui a adressé ses félicitations et dit attendre «sa précieuse contribution» au sein de cette commission.

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Cette nomination permet ainsi à une représentante mauricienne de prendre part aux travaux d'une structure de l'instance qui regroupe les Comités nationaux olympiques africains.