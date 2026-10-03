Ile Maurice: Julien Gaspard - Au rythme de la Suisse

Vainqueur de la finale mauricienne de Red Bull Dance Your Style, Julien Gaspard s'envolera bientôt pour la Suisse afin de représenter Maurice sur une scène internationale où se retrouveront des danseurs venus du monde entier.

À 26 ans, Julien Gaspard s'apprête à vivre l'une des plus belles expériences de sa carrière. Le danseur et chorégraphe mauricien a remporté la finale nationale de Red Bull Dance Your Style, une compétition unique où le public détient le pouvoir de décider du vainqueur. Grâce à cette victoire, il représentera très bientôt Maurice en Suisse lors d'un rendez-vous international réunissant des danseurs de différents horizons.

Pour celui qui est né à Maurice, a grandi à Rodrigues et partage aujourd'hui son quotidien entre Roches-Bois et Coromandel, cette aventure est avant tout une histoire de passion. Une passion qui l'accompagne depuis l'âge de huit ans.

«Je danse depuis l'enfance. À 17 ans, j'ai choisi de me professionnaliser. J'ai suivi une formation, obtenu mon diplôme d'aptitude technique et participé à plusieurs compétitions nationales et internationales,» raconte-t-il. Son parcours l'a déjà conduit en Afrique du Sud, au Ghana, en Chine, en Thaïlande, à La Réunion, à Madagascar, aux Seychelles, aux Comores ou encore en France.

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S'il a décidé de participer à Red Bull Dance Your Style, c'est parce que le concept lui correspondait parfaitement. «J'aime les défis et je voulais sortir de ma zone de confort. Cette compétition est particulière parce que c'est le public qui vote. C'était une façon de créer une vraie connexion avec les spectateurs et de partager quelque chose avec eux.»

Capacité d'adaptation

Durant un mois, Julien a enchaîné les battles face à des danseurs talentueux. Chaque confrontation était différente et exigeait une capacité d'adaptation permanente. Car dans cette compétition, les participants découvrent la musique au moment même où elle est lancée.

«Je suis un danseur polyvalent. J'aime notamment le style afro, que je mélange avec d'autres influences. Mais comme on ne connaît jamais la musique à l'avance, il faut être capable de s'adapter instantanément et de trouver la bonne énergie. Mais j'ai appris à transformer cette pression en énergie positive pour me dépasser.»

L'ambiance, elle, restera gravée dans sa mémoire. «La connexion entre les danseurs et le public était incroyable. Les spectateurs nous transmettaient énormément d'énergie et avaient beaucoup de respect pour notre art.»

Selon lui, cette proximité avec le public a joué un rôle déterminant dans son succès. «J'ai réussi à créer un lien avec les gens. J'étais à l'aise, je prenais du plaisir à danser et cela s'est ressenti.»

Entraînement intensif

À présent, tous les regards sont tournés vers la Suisse. Il s'entraîne six jours par semaine, fait du cardio le matin et de la danse le soir. «Je regarde aussi des battles internationales pour comprendre leur niveau et me préparer au mieux.»

Plus qu'une compétition, ce voyage représente une occasion unique de découvrir d'autres cultures et de rencontrer des artistes venus des quatre coins du monde. «J'ai envie de vivre pleinement cette expérience, d'apprendre des autres danseurs et surtout de faire découvrir Maurice sur la scène internationale.»

Pour Julien Gaspard, la danse demeure le fil conducteur de toute son existence. «La danse, c'est toute ma vie. C'est ce qui me permet d'évacuer les pressions du quotidien. Elle m'apporte du bonheur et me pousse à évoluer chaque jour.» Une passion qu'il souhaite désormais transmettre à la nouvelle génération, tout en portant haut les couleurs mauriciennes en Suisse.