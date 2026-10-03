Ile Maurice: Richard Sunee - «L'avenir dira si ce que dit Pascal Telvar est vrai ou faux»

Écarté du poste d'entraîneur national, l'ancien médaillé d'or des Jeux du Commonwealth conteste les reproches du président de la Fédération mauricienne de boxe (FMB), Pascal Telvar, mais préfère s'en remettre à Dieu. Il poursuivra son travail au ministère de la Jeunesse et des Sports en tant qu'Advisor Coach.

Richard Sunee préfère ne pas alimenter davantage la polémique. Écarté du poste d'entraîneur national par la FMB, le médaillé d'or des Jeux du Commonwealth de 1998 à Kuala Lumpur conteste les reproches formulés à son encontre par le président, Pascal Telvar. Mais plutôt que de s'engager dans une bataille de déclarations, il choisit de prendre du recul. «L'avenir dira si ce que dit Pascal Telvar est vrai ou faux. Il est regrettable que les choses en soient arrivées là. Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet. Je mets tout entre les mains de Dieu», confie-t-il.

Une réaction empreinte d'amertume, alors que la fin de sa collaboration avec la fédération intervient un peu plus d'un an après son retour au sein de l'encadrement national. Nommé entraîneur national en avril 2025, Richard Sunee avait notamment accompagné la sélection mauricienne aux derniers Jeux du Commonwealth, disputés en Écosse, où Merven Clair avait décroché la médaille de bronze chez les moins de 70 kg.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour justifier la décision de ne pas renouveler son contrat, Pascal Telvar avait évoqué plusieurs manquements dans l'exercice de ses fonctions, notamment des visites dans les écoles qui n'auraient pas été effectuées et des rapports qui n'auraient pas été soumis. Le président de la FMB avait également indiqué qu'une proposition avait été faite à Sunee pour qu'il demeure membre du staff technique national, mais que celui-ci n'avait pas répondu à la fédération.

L'ancien boxeur, lui, conteste les reproches formulés à son encontre et estime que le temps permettra de faire la part des choses.

Malgré cette rupture avec la FMB, Richard Sunee entend poursuivre son engagement en faveur de la boxe mauricienne. Il conservera ses fonctions d'Advisor Coach au ministère de la Jeunesse et des Sports, où il continuera à contribuer à la promotion et au développement de la discipline.

Premier Maur icien médaillé d'or aux Jeux du Commonwealth, à Kuala Lumpur en 1998, Sunee reste ainsi impliqué dans le milieu de la boxe, même s'il ne fera plus partie de l'encadrement de la sélection nationale. Pour l'heure, il préfère ne pas prolonger la controverse, laissant à l'avenir le soin, selon ses propres mots, de déterminer la véracité des déclarations qui ont accompagné son départ.