Ile Maurice: Le président du lieu de culte poursuivi pour homicide involontaire après la chute mortelle

L'enquête sur la mort de Seemran Cooshna, 49 ans, survenue à la suite d'une chute d'un échafaudage dans un lieu de culte de Dagotière, a connu un nouveau développement.

Le président du lieu de culte, âgé de 62 ans, a été traduit devant la justice le jeudi 1er octobre. Une accusation provisoire d'homicide involontaire a été retenue contre lui devant le tribunal de district de Moka.

Cette comparution intervient deux jours après le drame qui a coûté la vie à Seemran Cooshna, Maintenance Officer et habitant de Montagne-Longue. Au moment de l'accident, le quadragénaire se trouvait sur une structure métallique servant d'échafaudage en compagnie d'un ressortissant indien de 36 ans. Les deux hommes effectuaient des travaux de peinture lorsqu'une partie de la structure se serait détachée, entraînant leur chute. Seemran Cooshna a subi de graves blessures à la tête. Le médecin du SAMU dépêché sur place n'avait pu que constater son décès. Son collègue a, lui, été blessé et transporté à l'hôpital pour recevoir des soins.

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L'enquête policière s'est, depuis, intéressée aux circonstances dans lesquelles ces travaux étaient réalisés. Selon les informations présentées dans le cadre de la procédure judiciaire, le sexagénaire poursuivi est le président du temple et les travaux de peinture auraient été effectués sur ses instructions. Après sa comparution en cour, le président du lieu de culte a retrouvé la liberté sous caution. Il a dû fournir une caution de Rs 2 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 10 000. L'autopsie pratiquée sur Seemran Cooshna a attribué son décès à une lésion craniocérébrale. Sa dépouille a ensuite été remise à ses proches et ses funérailles ont eu lieu mercredi à Alma.