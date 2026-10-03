Ile Maurice: Une liaison, des tensions familiales et un meurtre - Les dessous de l'affaire Mootia

Le 18 septembre, peu avant 7 heures, Saraswattee Mootia quitte son domicile de Triolet comme elle en a l'habitude. Affectueusement appelée «Banita» par ses proches, cette femme de 60 ans se rend dans sa plantation de légumes située à quelques minutes de chez elle, près de la Mediclinic.

Une caméra de surveillance l'aurait filmée passant dans le secteur vers 7 h 10. Ce sera l'une des dernières images d'elle en vie. Ancienne ouvrière d'usine, Banita avait, depuis, choisi de travailler la terre et de vendre elle-même ses légumes. Sa famille connaissait parfaitement ses habitudes et savait approximativement à quelle heure elle devait rentrer.

Ce matin-là, lorsque 10 heures passent sans que Banita ne soit de retour, l'inquiétude commence à gagner la maison. Selon ses proches, c'est sa belle-fille, Khoosboo Mootia, qui attire l'attention de sa belle-soeur Bhavna sur son absence prolongée. Vedishaye, le fils de la sexagénaire, décide alors de se rendre dans la plantation. Sa mère ayant des problèmes de santé, il pense dans un premier temps qu'elle a pu être victime d'un malaise. Vers 10 h 20, il la découvre inerte. Banita est transportée à la Mediclinic, où son décès est constaté. L'autopsie écartera toutefois rapidement la thèse d'une mort naturelle, Saraswattee Mootia est décédée par strangulation.

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La nouvelle de sa mort se répand rapidement à Triolet et plonge ses proches dans l'incompréhension. Dans un premier temps, l'enquête semble s'orienter vers une affaire d'argent et les policiers s'intéressent à Radhakrishna Mooneesawmy, 52 ans. L'exploitation des images de vidéosurveillance et les recoupements effectués par les enquêteurs permettent de remonter jusqu'à lui. Il est arrêté le 20 septembre par la Divisional Crime Intelligence Unit du Nord. Il aurait reconnu son implication. Une transaction foncière ainsi qu'une commission qu'il estimait lui être due sont alors évoquées comme un possible mobile. Mais les investigations vont rapidement donner à l'affaire une tout autre dimension.

Remontrances aux amants présumés

Le quinquagénaire est en effet un proche de Pritam Tany, le frère de Saraswattee Mootia. Selon les éléments communiqués aux enquêteurs, il aurait finalement affirmé avoir agi sur les instructions de ce dernier. À partir de là, les investigations se resserrent autour de l'entourage immédiat de Banita et font émerger un élément qui pourrait être déterminant pour comprendre les tensions ayant précédé sa mort, la liaison présumée entre Pritam et Khoosboo, l'épouse de Vedishaye. Père de trois enfants, Pritam se rendait régulièrement chez sa soeur et se serait, au fil du temps, rapproché de sa belle-fille.

Selon le récit de la famille, Banita aurait découvert ce rapprochement plusieurs mois avant son meurtre. Elle aurait surpris son frère et Khoosboo 'pe badinn lame' et aurait fait des remontrances à sa belle-fille et à son frère. Cette intervention aurait été très mal accueillie et les relations se seraient progressivement détériorées. En juillet, une nouvelle et violente altercation aurait opposé Banita à son frère. Les proches de la victime soutiennent que Pritam l'aurait poussée contre un mur avant de la saisir au cou. À la suite de cet épisode, Banita lui aurait demandé de ne plus venir chez elle et la famille affirme ne pratiquement plus avoir eu de nouvelles de lui jusqu'aux développements de l'enquête.

Cette situation aurait été d'autant plus difficile à vivre pour Banita qu'elle considérait, selon ses enfants, sa bellefille comme sa propre fille. Khoosboo l'appelait d'ailleurs «Ma». Les proches de la victime racontent que Banita cherchait à prendre soin d'elle et évitait même, lorsqu'elle avait des reproches à lui faire, de lui parler trop durement. Sa famille affirme cependant qu'au fil du temps, une certaine tension était devenue perceptible. Ses enfants disent avoir remarqué que lorsque l'un d'eux évoquait devant Khoosboo tout ce que leur mère avait fait pour elle et pour la famille, cette dernière semblait agacée.

Le jour du meurtre, certains membres de la famille disent également avoir remarqué un comportement inhabituel chez Khoosboo. Ces impressions ne constituent alors que des soupçons. La situation prend toutefois une autre tournure lorsque Vedishaye est contacté dans le cadre de l'enquête et commence à questionner son épouse. Khoosboo, tourmentée, lui aurait alors révélé l'existence de sa liaison avec Pritam. Elle aurait expliqué qu'elle n'était pas intéressée au départ par ses avances mais qu'au fil du temps, elle aurait fini par entrer dans son jeu. Elle aurait, en outre, évoqué des propos particulièrement inquiétants qui auraient été tenus à propos de Banita après les tensions familiales, soit lorsque Preetam lui aurait dit, «to belmer la pou bizin touy li sa».∎ La victime en compagnie de son frère, Pritam.

L'enquête franchit une nouvelle étape le 24 septembre avec les arrestations de Pritam Tany et Khoosboo Mootia par la Major Crime Investigation Team. Le frère de la victime fait l'objet d'une accusation provisoire de «giving instructions to commit murder», tandis que Khoosboo est provisoirement poursuivie pour «conspiracy». Lors de ses interrogatoires, cette dernière aurait ensuite livré une version encore plus lourde de conséquences. Elle aurait déclaré avoir demandé à Pritam de tuer sa belle-mère, qu'elle aurait considérée comme un obstacle à leur relation présumée. Elle a participé à une reconstitution à Grand-Baie et indiqué aux enquêteurs un parking où elle affirme avoir rencontré Pritam.

Rs 1 million

Au fil des interrogatoires, le rôle présumé attribué à chacun des trois suspects commence à se préciser. Khoosboo est soupçonnée d'avoir participé à l'élaboration du projet criminel, tandis que Pritam est présenté, dans les différentes déclarations recueillies par les enquêteurs, comme celui qui aurait transmis les instructions. Radhakrishna Mooneesawmy est, pour sa part, considéré comme l'exécutant présumé. Ce dernier aurait soutenu que Pritam lui avait demandé de tuer sa soeur en échange d'une somme de Rs 1 million. Pritam conteste toutefois les accusations portées contre lui et nie toute implication dans le meurtre de sa soeur.

Le 30 septembre, l'affaire connaît un autre développement lorsque Radhakrishna Mooneesawmy et Khoosboo Mootia auraient tous deux désigné Pritam Tany comme celui qui aurait donné les instructions conduisant au meurtre. Les enquêteurs cherchent parallèlement à reconstituer les jours précédant le crime afin de déterminer s'il avait été planifié à l'avance. Ils s'intéressent aux déplacements des suspects, à leurs rencontres et à leurs éventuelles communications avant le 18 septembre. Ces déclarations et accusations doivent encore être confrontées aux éléments matériels recueillis par la Major Crime Investigation Team et examinées dans le cadre des procédures judiciaires.

Pour les proches de Saraswattee Mootia, les développements successifs de l'enquête rendent le drame encore plus difficile à accepter. Derrière «Banita», devenue la victime d'une affaire criminelle dont les ramifications familiales sont désormais scrutées dans leurs moindres détails, ils continuent de voir avant tout une mère travailleuse qui avait quitté l'usine pour cultiver et vendre ses propres légumes et qui, selon eux, avait toujours cherché à préserver les siens. Le matin du 18 septembre, elle avait quitté son domicile pour rejoindre sa plantation comme elle le faisait régulièrement. Quelques heures plus tard, son fils la retrouvait sans vie. Désormais, l'enquête devra déterminer avec précision comment cette liaison présumée, les tensions qu'elle aurait provoquées et les agissements reprochés aux différents suspects se sont imbriqués dans les événements ayant conduit à la mort de celle que ses proches appelaient affectueusement «Banita».