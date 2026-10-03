Tunisie: Le Club Africain affronte Al Ahly Benghazi en match amical

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Club Africain poursuit son stage de préparation en Libye en vue des prochaines échéances nationales et continentales.

Dans ce cadre, les Rouge et Blanc disputeront un match amical face à Al Ahly Benghazi. La rencontre est prévue au stade de Benghazi à partir de 18h00.

Avant son déplacement en Libye, le Club Africain avait déjà disputé deux rencontres amicales. Il s'était imposé face à l'Étoile sportive de Fahs sur le score de 1-0, avant de battre Grombalia Sport par 2 buts à 1.

Cette nouvelle confrontation doit permettre au staff technique de poursuivre les réglages et d'évaluer l'état de préparation de l'équipe avant la reprise des compétitions.

À noter qu'Al Ahly Benghazi compte dans ses rangs Firas Chaouat, ancien joueur du Club Africain.

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