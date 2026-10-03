Tunisie: « Tunis-Carthage » dans le Top 10 des aéroports par capacité - Au 8e rang africain

Avec 526.444 sièges disponibles en août 2026, l'aéroport « Tunis-Carthage » occupe la huitième place du classement africain établi par l'Afraa. La Tunisie figure ainsi parmi les principaux pôles de capacité aérienne du continent, dans un marché marqué par une progression de l'offre plus rapide que celle de la demande.

- « Tunis-Carthage » se maintient dans le Top 10 des aéroports africains en matière de capacité de sièges. Selon les données de l'Association des compagnies aériennes africaines (Afraa), publiées en septembre 2026, l'aéroport tunisien a enregistré une capacité de 526.444 sièges en août, se classant au huitième rang continental. Le classement est dominé par le « Cairo International Airport », avec 1,85 million de sièges, devant Addis-Abeba (1,25 million) et Johannesburg (1,15 million). Casablanca arrive en quatrième position avec 803.579 sièges, suivie d'Alger avec 676.242 sièges.

Nairobi et Le Cap occupent respectivement les sixième et septième places. Tunis-Carthage devance ainsi Lagos, neuvième avec 483.103 sièges, et Marrakech, dixième avec 480.112 sièges. La présence de cinq aéroports nord-africains dans ce Top 10 -- Le Caire, Casablanca, Alger, Tunis et Marrakech -- confirme le poids de la région dans le transport aérien continental. L'Afrique du Nord concentre 41,9 % de la capacité en sièges en août 2026, devant l'Afrique de l'Est avec 22,7 % et l'Afrique australe avec 18,3

Une offre qui progresse plus vite que la demande

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'échelle africaine, la capacité aérienne a progressé de 8,8 % en août 2026 sur un an. Les liaisons intra-africaines ont, quant à elles, enregistré une hausse de 10,5 %, traduisant un renforcement de la connectivité entre les différents marchés du continent. Cette progression de l'offre s'accompagne toutefois d'un décalage avec la demande. En juillet 2026, les sièges-kilomètres disponibles (ASK) ont augmenté de 9% sur un an, contre une progression de 5,8 % des passagers-kilomètres payants (RPK). Cet écart peut exercer une pression sur les prix et les taux de remplissage.

Pour la Tunisie, la présence de Tunis-Carthage dans ce classement souligne le rôle de la capitale dans les échanges aériens avec l'Afrique et les autres marchés internationaux. Elle intervient toutefois dans un environnement continental où la croissance de la capacité doit encore être transformée en performances économiques durables pour les compagnies aériennes.