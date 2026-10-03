Tunisie: Kasserine - Ce que l'on sait sur le décès tragique d'un élève à Fériana

Un élève âgé d'environ 10 ans, prénommé Ghassen et scolarisé en cinquième année primaire à l'école Hédi Ajlani de Fériana, dans le gouvernorat de Kasserine, est décédé à la suite d'un incident survenu au sein de l'établissement scolaire.

Selon Zied Tlili, l'accident s'est produit vers 15 heures, pendant la récréation et au moment du changement de salles entre deux cours.

Dans une déclaration accordée au correspondant de Diwan FM, il a expliqué que plusieurs élèves étaient montés dans une salle située au premier étage afin d'y déposer leurs cartables. Une bousculade se serait alors produite autour du premier banc, provoquant la chute du jeune Ghassen.

L'enfant a été transporté en urgence à l'hôpital, mais il n'a malheureusement pas survécu.

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Zied Tlili a catégoriquement écarté l'hypothèse d'une bagarre ou d'un affrontement entre élèves, contrairement à certaines versions ayant circulé après le drame.

Il a également démenti les rumeurs selon lesquelles l'élève aurait été agressé par la mère d'une autre écolière. La personne concernée serait une employée administrative de l'établissement. Au moment de l'incident, elle se trouvait, selon les témoignages de ses collègues, dans le bureau du directeur situé au rez-de-chaussée, loin de la salle du premier étage où la bousculade s'est produite.

Selon les éléments communiqués, aucun individu ne serait directement à l'origine de l'accident.

Le responsable a par ailleurs indiqué que les premières réactions de tristesse et de colère observées parmi les habitants et les parents d'élèves étaient liées au choc provoqué par l'annonce du décès.

Le jeune garçon appartenait à une famille issue du secteur de l'éducation, son père et son oncle exerçant tous deux dans l'enseignement.

Zied Tlili a également démenti toute information faisant état d'agressions ou d'actes de vandalisme visant l'établissement scolaire après le drame.

Il a enfin assuré que la situation à Fériana était désormais calme et stable.