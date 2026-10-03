Tunisie: Les musées et les sites ouverts gratuitement demain

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Ce dimanche 4 octobre 2026, l'accès à l'ensemble des sites archéologiques, monuments historiques et musées ouverts et placés sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles sera entièrement gratuit.

Dans un communiqué, l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) a rappelé que cette mesure bénéficie tant aux citoyens tunisiens qu'aux ressortissants étrangers disposant d'une carte de séjour en règle en Tunisie.

L'Agence précise que cette gratuité s'applique systématiquement le premier dimanche de chaque mois, ainsi que lors de dates symboliques telles que le 18 avril (Journée internationale des monuments et des sites) et le 18 mai (Journée internationale des musées), sans oublier les jours fériés officiels.

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