Congo-Brazzaville: Santé - Rotary Club Brazzaville améliore l'accueil des malades au CSI Maman Mboualé

Le Centre de santé intégré (CSI) Maman Mboualé de Ngamakosso situé à Talangaï, dans le 6è arrondissement de la capitale, a reçu du Rotary Club Brazzaville-centre le 28 septembre, un don d'une tente de 50 mètres carrés avec plus de vingt chaises en fer pour l'accueil des patients longtemps exposés aux intempéries.

Le don a été officiellement remis aux bénéficiaires en présence du chef du district sanitaire de Mboualé-Manianga, Henry Berya Golve Ndzouani. Selon Sylvain Elenga qui a fait la présentation de la donation, leur Club a obtenu de la fondation du District 9150 du Rotary international un modeste appui financier qui a permis la réalisation de ce projet.

Cette tente de 10 mètres sur 5 et les 27 bancs métalliques viennent contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil et d'attente des femmes en consultation pré et post natale, ainsi que des malades en consultation externe. « Notre action s'inscrit dans deux des axes stratégiques ou domaines d'intervention du Rotary international, à savoir : la prévention et le traitement des maladies et la protection de la Santé de la mère et de l'enfant », a précisé Sylvain Elenga qui a salué, en passant, l'implication du chef de centre et des membres du Rotary Club dans l'aboutissement de ce projet.

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La mission principale du Rotary international est de servir autrui en apportant des solutions concrètes à des défis humanitaires majeurs, notamment, au niveau local.

Au nom du directeur départemental des services de santé de Brazzaville, le chef du district sanitaire Mboualé-Manianga a remercié le Rotary Club Brazzaville-Centre pour ce geste qui vient en appui aux efforts du gouvernement d'améliorer l'offre de santé.

Pour sa part, Olivier Ansi de l'Action sanitaire du district sanitaire Mboualé-Manianga a précisé que ce geste qui apparait sobre, à première vue, constituait « un appui précieux pour l'amélioration de nos conditions de travail et, surtout, pour l'amélioration de l'accueil et des conditions de prise en charge de nos populations ».

Il a formulé le souhait que cette action ne soit que le début d'une collaboration encore plus forte et fructueuse en faveur du renforcement du système de santé au niveau de ce CSI qui accueille un peu plus de vingt-cinq mille patients en consultation par trimestre, dont plus de 300 femmes enceintes.