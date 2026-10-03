Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le Congo et la Chine consolident leur coopération dans plusieurs domaines

À l'occasion de la célébration du 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, les deux pays ont réaffirmé, le 1er octobre à Brazzaville, la volonté de consolider leur coopération bilatérale.

La célébration du 77e anniversaire de la République populaire de Chine a permis de mettre en lumière les avancées enregistrées dans les relations sino-congolaises, ainsi que les perspectives de développement de la coopération dans divers domaines (économique, infrastructurel, agricole, éducation, formation, culturel etc.)

Dans son discours prononcé devant le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des congolais de l'étranger, la communauté chinoise, ainsi que de nombreux invités de marque, l'ambassadeur de Chine au Congo, An Qing, a rappelé les différentes rencontres organisées au sommet de l'État entre les présidents Congolais Denis Sassou N'Guesso et Chinois Xi Jinping. Ces différentes rencontres, a-t-elle expliqué, s'inscrivent dans le cadre « du renforcement de la solidarité et du soutien mutuel ».

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Sur le plan économique, durant les huit premiers mois de cette année, la diplomate a fait savoir que le volume des échanges commerciaux entre la Chine et le Congo ont augmenté de 13,4%. Ce chiffre était de 5,8% en 2025. « En juillet dernier, le Congo est devenu un pays fondateur de l'Organisation mondiale de la coopération en matière d'IA. En septembre dernier, le premier lot de porias cocos congolais bénéficiant de la politique de tarif douanier zéro a été exporté vers la Chine, contribuant ainsi à l'obtention continue de résultats importants dans la coopération sino-congolaise », a rappelé la diplomate Chinoise.

La coopération sino-congolaise a-t-elle poursuivi, se traduit par la réalisation de plusieurs projets structurants, notamment la formation. Depuis le début de cette année, plus de deux cents officiers et techniciens congolais ont été formés en Chine, une centaine d'étudiants congolais ont obtenu différents types de bourses d'études chinoises.

Par ailleurs, cette coopération s'étend également dans le domaine culturel. Dans le cadre de l'année sino-africaine, l'ambassade de Chine a organisé une série d'activités comme « Illumination en rouge chinois », « Festival des films chinois » et Salon de développement féminin « Roses tenaces », « afin de favoriser la compréhension mutuelle et d'apporter joie et chaleur au peuple congolais », a rappelé Mme l'ambassadeur.

La réunion des hauts fonctionnaires du FOCAC prévue en novembre

L'ambassadeur An Qing a saisi cette occasion pour annoncer l'organisation, le mois prochain par la Chine et le Congo de la réunion des hauts fonctionnaires du FOCAC, ainsi que la conférence ministérielle du FOCAC l'an prochain. « Cela témoigne non seulement de la confiance mutuelle, mais aussi d'une responsabilité conjointe à assumer. La Chine et l'Afrique doivent travailler ensemble pour consolider leur solidarité, promouvoir le développent innovant, défendre la paix et la stabilité et amélioré la gouvernance mondiale », a affirmé Mme An Qing.

« Nous sommes convaincus que la Chine et le Congo pourront conjuguer leurs efforts pour mener à bien les activités importantes dans le cadre du FOCAC, en vue d'écrire de nouveaux chapitres remarquables dans les annales de la coopération sino-congolaise à l'ère nouvelle, au grand bénéfice des peuples chinois et africains », a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de la célébration du 77ème anniversaire de la fondation de la Chine, la diplomate chinoise a notamment présenté les orientations du plan de développement de son pays au cours des années écoulées axées sur l'innovation, l'amélioration de la qualité du développement, la détermination de la Chine face aux difficultés, son attachement à l'ouverture et à la coopération pour le bénéfice mutuel et le gagnant-gagnant, surtout dans le cadre du FOCAC (Forum sur la coopération sino-africaine), et la stabilité de la croissance économique, tout en réaffirmant l'engagement de la Chine en faveur d'une coopération internationale orientée vers « le développement partagé ».

Rappelons que la célébration de l'anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine est organisée chaque année à Brazzaville par la représentation diplomatique chinoise. Ces différents rendez-vous constituent traditionnellement des occasions de rappeler l'évolution des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo établies depuis 1964, et de présenter les perspectives de coopération pour les années à venir.