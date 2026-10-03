Afrique: Forum économique Europe-Congo 2026 - La diaspora au coeur des échanges sur l'investissement

La deuxième édition du Forum économique « Investir au Congo », organisée dans le cadre de Repats 242, se tiendra les 14 et 15 octobre au Palais des Congrès de Brazzaville. La rencontre réunira entrepreneurs, investisseurs, porteurs de projets, experts, partenaires techniques et financiers, acteurs institutionnels ainsi que des membres de la diaspora congolaise autour des enjeux liés à l'investissement et au développement économique du pays.

Organisé conjointement par le Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, en partenariat avec le Service international d'appui au développement (SIAD), le forum entend favoriser les échanges entre les différents acteurs de l'écosystème économique congolais.

Pendant deux jours, les participants prendront part à des panels, tables rondes et rencontres consacrés notamment aux secteurs stratégiques de l'économie. Les discussions devront permettre de faire émerger des recommandations et des pistes d'action susceptibles de contribuer à l'élaboration d'une politique davantage tournée vers l'accompagnement des investisseurs issus de la diaspora.

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Parmi les temps forts annoncés figure le Panel 7 consacré aux femmes entrepreneures, qui sera modéré par Séraphine Ekoa. Les échanges porteront sur la contribution des femmes à la dynamique économique du Congo, notamment à travers l'entrepreneuriat, l'accès au financement et aux opportunités, le développement des activités et la constitution de partenariats. Des entrepreneures et porteuses de projets du Congo et de la diaspora seront également invitées à partager leurs expériences.

Le Panel 2, consacré à la « Sécurisation des investissements et au climat des affaires », sera animé par Arnold Wesley Akina. Il abordera les conditions nécessaires à la sécurisation des investissements, au renforcement de la confiance des investisseurs et à l'amélioration de l'environnement des affaires. L'objectif affiché est de favoriser l'émergence de partenariats économiques durables entre le Congo, sa diaspora et ses différents partenaires.

La question du capital humain sera au centre du Panel 6, intitulé « Formation, compétences, employabilité et capital humain », sous la modération de Dimitri M'Foumou-Titi. Les participants examineront notamment l'adéquation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises, la formation professionnelle, l'employabilité des jeunes, la transmission des savoir-faire ainsi que la mobilisation des compétences de la diaspora.

De son côté, le Panel 5, modéré par Michelle Mfoutou, sera consacré à l'« Accompagnement et financement des entreprises à impact au Congo ». Les échanges porteront sur les mécanismes d'accompagnement entrepreneurial, l'accès au financement et les conditions favorisant l'émergence et la croissance d'entreprises créatrices de valeur et d'emplois.

Les infrastructures stratégiques seront également au programme avec le Panel 4, intitulé « Infrastructure, énergie, eau, numérique et PPP », sous la modération de Jeffrey Moukassa. Les discussions viseront notamment à identifier des projets et des solutions susceptibles de soutenir le développement des infrastructures dans les domaines de l'énergie, de l'eau et du numérique, ainsi qu'à examiner les possibilités de partenariats public-privé.

Pour les organisateurs, cette deuxième édition entend mettre davantage en lumière les initiatives portées par la diaspora congolaise et faciliter les mises en relation entre porteurs de projets, entrepreneurs, investisseurs et partenaires techniques et financiers.

Le forum intervient dans le prolongement des récentes rencontres et de l'immersion effectuée au Congo par une délégation de la diaspora congolaise. Cette initiative avait été engagée sous l'impulsion du ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda.