Afrique Centrale: Mohamed El-Amine Souef et Denis Sassou-N'Guesso échangent sur les enjeux sécuritaires

Le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale, Mohamed El-Amine Souef, a été reçu le 2 octobre à Brazzaville par le président Denis Sassou-N'Guesso. Cette première rencontre a permis à l'émissaire de l'Onu de présenter au chef de l'État congolais ses priorités sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans la sous-région.

Le nouveau patron du Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), Mohamed El-Amine Souef, a effectué une visite de prise de contact à Brazzaville. À l'issue de l'entretien, le diplomate comorien a salué le rôle joué par le Congo dans les efforts de paix et de médiation en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. « C'est une visite de prise de contact, de familiarisation », a expliqué Mohamed El-Amine Souef.

L'envoyé spécial a également fait état de la disponibilité exprimée par les autorités congolaises à poursuivre leur collaboration avec les Nations unies et l'Union africaine sur les questions de paix et de sécurité dans la région.

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Successeur du Nigérian Abdou Abarry, Mohamed El-Amine Souef entend inscrire son action dans la continuité du travail engagé par son prédécesseur. Il a indiqué que sa démarche débuterait par des consultations avec les chefs d'État de la sous-région, afin d'identifier les priorités et de mieux orienter l'action du Bureau régional. « Il fallait écouter d'abord les chefs d'État de la région, à commencer par le président Denis Sassou-N'Guesso », a-t-il déclaré, rappelant le mandat de l'UNOCA en matière de prévention et gestion des conflits, y compris de diplomatie préventive.

Enfin, le diplomate onusien a laissé entendre que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo figure parmi les questions auxquelles il devra accorder une attention particulière.