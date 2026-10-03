Ile Maurice: Le festival change d'échelle et investit Moka

La Isla Social Club voit grand. Pour sa huitième édition, ce festival musical quitte ses repères habituels pour s'installer à Moka, les 9 et 10 octobre. Entre la Piazza de Vivéa Business Park et les vestiges de l'usine Mon Désert Alma, La Isla 2068 entend franchir un nouveau cap : pour la première fois, le rendez-vous se déploiera sur deux jours, de 17 heures à minuit le vendredi et de midi à minuit le samedi.

Dix ans après la création de La Isla Social Club, son fondateur, Victor Genestar, présente cette édition comme l'aboutissement d'une ambition initiale : créer un grand rendez-vous musical capable de réunir les générations autour d'une programmation à la fois populaire et exigeante.

«Quand j'ai lancé La Isla Social Club il y a 10 ans, je rêvais d'organiser un grand festival musical qui rassemble sans frontières toutes les générations autour d'un line-up pointu et populaire», expliquet-il. Au fil des éditions, le fes- tival s'est également construit une réputation de tremplin pour les jeunes artistes de Maurice et de La Réunion, île avec laquelle il entretient des liens notamment à travers son partenariat avec Les Electropicales.

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Cette année, le changement est double. Nouveau lieu, d'abord, avec Moka, choisi pour rapprocher le festival du centre de l'île. Nouveau format, ensuite, avec deux journées permettant d'élargir la programmation. «C'est un immense challenge», reconnaît Victor Genestar, qui revendique pour La Isla une ambition dépas- sant le simple rendez-vous musical : devenir «une vitrine pour la culture mauricienne et un moteur pour un tourisme culturel de qualité dans l'île».

Sur scène, cette ambition se traduit par une programmation particulièrement dense : 23 artistes en live et 11 têtes d'affiche internationales. De La Réunion à Madagascar, en passant par l'Angleterre, le festival mise sur le brassage des genres et des générations.

Parmi les invités, le Réunionnais Nagaï défendra son «reggae volcanique» tandis que le Britannique Nathan Fake, figure de l'électronique depuis The Sky Was Pink, apportera son univers techno expérimental. DJ Sebb, autre enfant de La Réunion, viendra avec sa «gommance», fusion de maloya, d'eurodance et de dancehall.

Le festival fera également une place importante aux figures mauriciennes. Après plus de trois décennies d'histoire, Cassiya montera pour la première fois sur la scène de La Isla. Le groupe, porté par la voix de Désiré François, appartient désormais au patrimoine musical de l'île.

La programmation régionale sera complétée par Kervéli, Sol Rosa et Karolyn Paenseum. Cette édition accueillera également en résidence sur le deuxième stage Konpoz to Lamizik et Trasman, le nouveau projet porté par Greg.

Les préventes sont disponibles auprès d'Otayo et de Partyapp, avec une offre spécifique pour le Pass deux jours. À Moka, La Isla 2068 entend ainsi transformer son changement de format en changement de dimension.