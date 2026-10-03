Afrique de l'Est: Maurice frappe fort avant la finale

Déjà qualifiée pour la finale de dimanche, la sélection masculine mauricienne a envoyé un signal intéressant en dominant La Réunion 3-0, ce samedi à Champ-Fleuri. Une répétition générale sans véritable enjeu comptable entre deux équipes certaines de se retrouver pour le titre, mais dont Maurice est sorti avec une bonne dose de confiance. Chez les dames, le scénario a été inversé avec une victoire réunionnaise 3-0.

Les compteurs seront remis à zéro dimanche. Il n'empêche que Maurice a parfaitement négocié son premier face-à-face avec La Réunion chez les hommes.

Pascal Hoffmann, l'un des responsables de la délégation mauricienne, félicite les joueurs après leur victoire 3-0 face à La Réunion, à la veille de la finale entre les deux sélections.

Après leur victoire 2-1 contre Madagascar vendredi, les Mauriciens avaient déjà assuré leur présence en finale, tout comme les Réunionnais. Cette dernière confrontation de la phase initiale avait donc des allures de répétition générale : l'occasion de tester des associations, d'observer l'adversaire et surtout d'emmagasiner de la confiance avant le match qui comptera vraiment.

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Et à ce petit jeu, Maurice s'est montré particulièrement convaincant.

Jake et Amaury montrent la voie

Associés pour le premier match, Jake Lam Hau Ching et Amaury de Beer ont parfaitement lancé leur équipe face à Hugo Marcille et Giovanni Romeo. Les Mauriciens ont pris la première manche 6-3 avant de devoir davantage s'employer dans la seconde.

Olivier Couacaud prodigue quelques conseils à Jake Lam Hau Ching et Amaury de Beer en plein match, illustration de l'entraide qui anime Team Mauritius.

Menés 3-4, ils ont alors élevé leur niveau au meilleur moment. Trois jeux consécutifs leur ont permis de boucler le match 6-3, 6-4 et d'offrir le premier point à Maurice.

Mathieu Vallet et Ryan Wong ont ensuite connu un début plus compliqué face à Mickael Grenier et Lucas Landais. Menés 1-3 dans le premier set, les Mauriciens n'ont pas paniqué. Ils ont progressivement inversé la tendance pour passer devant à 4-3, avant de conclure la manche 6-4.

La deuxième a été plus nette. À partir de 3-2, Vallet et Wong ont pris définitivement le contrôle pour s'imposer 6-4, 6-2.

À 2-0, l'affaire était entendue.

Couacaud et Legros au bout du suspense

Restait toutefois à aller chercher le 3-0. Olivier Couacaud et Nicolas Legros s'en sont chargés face à Silvain Moreau et Paul-Henri Teyssedre, mais il a fallu batailler.

Olivier Couacaud en pleine action face à La Réunion. Associé à Nicolas Legros, il a contribué au sans-faute mauricien en s'imposant 7-5, 7-6 (8-6).

Les Mauriciens ont empoché une première manche accrochée 7-5. La seconde l'a été encore davantage. Maurice menait 6-5, mais La Réunion, au service, est revenue à 6-6 pour provoquer un tie-break.

Celui-ci a parfaitement résumé le match : impossible pour l'une des deux paires de se détacher. La Réunion a notamment obtenu une balle de set à 6-5, avant que Couacaud et Legros ne renversent une dernière fois la situation. Trois points plus tard, ils concluaient 7-5, 7-6 (8-6).

Maurice pouvait savourer son 3-0. Avec une réserve toutefois : dimanche, ce sera une finale, et donc une tout autre histoire.

Les Réunionnaises sans faute

Chez les dames, La Réunion a en revanche imposé sa loi 3-0. Magaly Schaffo et Marine Giraud ont pourtant eu leurs opportunités face à Élodie Naegellen et Flore Poupart. Dans la deuxième manche notamment, les Mauriciennes ont mené 3-0 puis 4-3. Les Réunionnaises ont toutefois mieux négocié les moments décisifs pour s'imposer 6-4, 6-4.

Marine Giraud et Magaly Schaffo aux côtés d'Élodie Naegellen et Flore Poupart avant le premier duel féminin entre Maurice et La Réunion.

Anna-Blue Houareau et Laura Gamblin ont ensuite dominé les jumelles Cécile Park et Céline Desvaux de Marigny 6-1, 6-2, assurant déjà la victoire réunionnaise.

Laura Koenig et Kate Foo Kune ont offert davantage de résistance à Elisa Guiraud et Shona-Li Query. Battues 6-3 dans le premier set, les Mauriciennes se sont montrées beaucoup plus entreprenantes dans le deuxième, avec davantage de concentration et d'efficacité sur les points importants. Elles ont mené 5-4, mais n'ont pu concrétiser leur temps fort. La Réunion a remporté les trois jeux suivants pour conclure 6-3, 7-5.

Laura Koenig en pleine action face à La Réunion, dans un deuxième set où la capitaine mauricienne et Kate Foo Kune ont longtemps tenu tête à leurs adversaires.

Chez les hommes, Maurice boucle surtout cette phase avec un bilan particulièrement solide : cinq victoires en six matches disputés face à Madagascar et La Réunion.

Après le 2-1 de vendredi face aux Malgaches, les Mauriciens ont ajouté un 3-0 contre les Réunionnais. Une dynamique encourageante avant la finale de dimanche, même si, face aux mêmes Réunionnais, les compteurs seront remis à zéro et qu'il faudra cette fois aller chercher le titre.

Les Réunionnaises peuvent exulter : victorieuses de Madagascar puis de Maurice, elles retrouveront les Malgaches ce dimanche en finale pour tenter de conserver leur titre.

Adam Auckland : «Très encourageant pour la finale»

Adam Auckland retient surtout la dynamique affichée par sa sélection masculine avant la finale de dimanche. «C'est une excellente performance. Nous avons remporté cinq de nos six matches face à Madagascar et La Réunion. Les garçons sont en confiance et ils ont prouvé qu'ils pouvaient être performants en variant les paires. C'est très encourageant pour la finale.»

Le sélectionneur apprécie également la cohésion de son groupe. «Il y a un très, très bon esprit d'équipe. J'apprécie particulièrement cette entente entre les joueurs, surtout dans ce genre de confrontation internationale.»

Adam Auckland retient autant les cinq victoires en six matches des hommes que l'état d'esprit affiché par l'ensemble de Team Mauritius au cours de cette Island Padel Cup.

Chez les dames, Auckland reconnaît en revanche «un écart de niveau important» et estime que le manque de confrontations à ce niveau a pesé. Il retient néanmoins leur combativité et plusieurs passages où les Mauriciennes ont été proches de faire basculer des points décisifs.

«Elles se sont bien battues et ont montré un bon esprit d'équipe. Il y a eu des moments où elles ont failli prendre le dessus sur des points importants. Nous devons continuer à travailler davantage et déjà préparer l'année prochaine.»