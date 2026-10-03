Tunisie: Mort d'un élève dans une école de Feriana - Le ministère de l'Education ouvre une enquête

Le ministère de l'Éducation a ouvert une enquête administrative suite au décès d'un enfant de 10 ans survenu au sein de l'école primaire Hedi Ajlani, à Feriana (gouvernorat de Kasserine).

Deux inspecteurs du ministère de l'Éducation ont été dépêchés sur place afin de mener les investigations nécessaires pour faire toute la lumière sur cette affaire et déterminer les responsabilités, dans l'hypothèse où un dysfonctionnement administratif serait avéré.

Par ailleurs, un représentant du ministère de l'Éducation, le délégué régional de l'Éducation de Kasserine ainsi que le gouverneur de la région se sont rendus auprès de la famille du défunt à Feriana pour lui présenter leurs condoléances.