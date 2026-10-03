Afrique du Nord: Coopération bilatérale - La Tunisie et l'Allemagne célèbrent 70 ans de relations diplomatiques et économiques

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a participé, le 2 octobre 2026, à une réception organisée à la Résidence de l'Ambassadrice d'Allemagne en Tunisie, pour célébrer le trente-sixième anniversaire de la Journée de l'Unité allemande.

Lors de l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le Ministre a souligné la symbolique de cette célébration qui commémore la réunification officielle de l'Allemagne le 3 octobre 1990, saluant la détermination du Peuple allemand à l'époque à réaliser ses aspirations à la liberté, à l'unité et à la solidarité.

Il a également mis en relief le caractère particulier de cette célébration, qui coïncide cette année avec le soixante-dixième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Allemagne, se félicitant de la profondeur des liens historiques et de la solidité du partenariat qui n'a cessé de se renforcer entre les deux pays dans de nombreux domaines.

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M. Mohamed Ali Nafti a salué la dynamique positive que ne cessent de connaître les relations bilatérales, renforcée par l'intensification de l'échange de visites de haut niveau, notamment la visite qu'il a effectuée à Berlin au mois de mars 2026 et celle réalisée par son homologue allemand, M. Johann Wadephul, en Tunisie à la fin du mois d'août dernier, au cours de laquelle il a été reçu par Monsieur le Président de la République.

Il a aussi apprécié le rôle pionnier joué par l'Allemagne dans l'appui aux efforts de développement de notre Pays, affirmant la volonté commune de soutenir davantage ce partenariat, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l'Union européenne.

Sur un autre plan, le Ministre a mis en avant l'importance des investissements allemands à travers la présence de plus de 320 entreprises allemandes dans notre Pays, ainsi que le volume des échanges commerciaux qui a atteint l'année dernière un record dépassant 5,3 milliards d'euros, conférant à notre Pays un rang avancé sur la liste des partenaires de l'Allemagne dans notre région, outre l'importance des flux touristiques vers notre Pays qui demeure une destination privilégiée pour le touriste allemand.

Il a indiqué, dans le même contexte, la solidité du tissu humain et sociétal qui lie les deux pays, saluant le rôle des institutions d'appui allemandes reposant sur des programmes d'échanges culturels et académiques, et rendant hommage au rôle de la communauté tunisienne dans la consolidation de ces liens, depuis les premières générations arrivées en Allemagne dans les années soixante du siècle dernier jusqu'à celles qui continuent aujourd'hui de contribuer au renforcement de l'économie allemande et à la consolidation de sa compétitivité.

D'autre part, le Ministre a affirmé que la Tunisie, face aux défis multiples et aux mutations profondes que connaît le monde, aspire au soutien de l'Allemagne à ses efforts visant à renforcer son partenariat historique avec l'Union européenne, sur la base du respect de sa souveraineté et des choix de son peuple et de ses institutions, et à l'établissement d'un partenariat juste et équilibré fondé sur l'égalité et servant les intérêts communs.

En conclusion de son allocution, le Ministre a souligné l'importance de la coordination et du renforcement de la tradition de concertation entre les deux pays dans les instances internationales afin de consolider les principes du droit international et de défendre les valeurs universelles, insistant sur la nécessité de mettre fin à l'extermination et aux souffrances humaines auxquelles le Peuple frère palestinien ne cesse d'être confronté, et réitérant la position constante de notre Pays en faveur des droits palestiniens.

Pour sa part, Mme Elisabeth Wolbers, Ambassadrice de la République Fédérale d'Allemagne en Tunisie, a exprimé sa profonde satisfaction quant au niveau exceptionnel atteint par les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, réitérant la volonté de son pays d'aller de l'avant vers leur promotion accrue dans divers domaines et confirmant sa disposition à poursuivre son soutien aux efforts de développement de notre Pays au service de l'intérêt des deux pays et des deux peuples amis.