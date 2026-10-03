Afrique: Slim Laghmani prête serment au Tribunal international du droit de la mer

Le professeur Slim Laghmani a prêté serment, jeudi dernier, au siège du Tribunal international du droit de la mer (TIDM), à Hambourg, en qualité de juge auprès de cette juridiction.

La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Tunisie à Berlin, des délégations de la représentation diplomatique à Berlin et de la mission consulaire à Hambourg, indique un communiqué publié, samedi, sur la plateforme médiatique du ministère des Affaires étrangères.

Laghmani a été élu juge au Tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035, dès le premier tour, lors des élections organisées au siège des Nations unies à New York, à l'occasion de la 36e réunion des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Cette élection vient renforcer la présence de la Tunisie au sein des grandes instances internationales et réitérer son engagement en faveur de la légitimité internationale.

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Elle reflète également le rayonnement scientifique et académique des compétences juridiques tunisiennes en Tunisie et à l'étranger, souligne le communiqué.

Le Tribunal international du droit de la mer est un organe judiciaire indépendant créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui a été signée en 1982, à Montego Bay, en Jamaïque.

La Tunisie a adhéré à cette Convention en 1985, après avoir officiellement déposé son instrument de ratification auprès des Nations Unies le 24 avril 1985.