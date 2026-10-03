Tunisie: Bizerte - Saisie de cocaïne et de cannabis et arrestation de onze individus

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une vaste campagne sécuritaire menée la nuit dernière par les unités de la Garde nationale de Mateur et du district de la Garde nationale de Bizerte s'est soldée par l'arrestation de 11 individus recherchés, ainsi que par la saisie de 150 grammes de cocaïne et de deux plaques de cannabis.

Cette opération a couvert les villes de Mateur, Ghezala et Menzel Bourguiba, ciblant également les environs des établissements scolaires, les places publiques, les stations de transport et plusieurs « points noirs », dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et la réduction de la criminalité, notamment organisée.

Après consultation du ministère public de Bizerte, ce dernier a ordonné la mise en garde à vue des suspects dans l'attente de leur comparution devant la justice

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