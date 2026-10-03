Tunisie: Pourquoi - Chère la minute SOS...

Récemment, un client de téléphonie mobile à la retraite s'est plaint de l'activation d'une minute SOS de façon automatique et de surcroît d'un coût de 1 dinar tout rond, sans crier gare et sans prévenir.

Ce qu'il n'a guère appréciée. Cet abus démontre la voracité de certains opérateurs de télécommunications qui n'hésitent pas à soutirer des sous à leurs abonnés prépayés, alors que cette minute aurait dû être offerte pour récompenser la fidélité.

Même si on sait qu'une minute SOS coûte 250 millimes et au maximum 2 minutes sont octroyées contre 500 millimes, une communication plus transparente à ce niveau est requise d'autant que la tarification en dessous est plus onéreuse et qu'elle est rapidement rattrapable sur les prochains versements des clients mobiles.