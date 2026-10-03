Tunisie: Pourquoi - Chère la minute SOS...

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

Récemment, un client de téléphonie mobile à la retraite s'est plaint de l'activation d'une minute SOS de façon automatique et de surcroît d'un coût de 1 dinar tout rond, sans crier gare et sans prévenir.

Ce qu'il n'a guère appréciée. Cet abus démontre la voracité de certains opérateurs de télécommunications qui n'hésitent pas à soutirer des sous à leurs abonnés prépayés, alors que cette minute aurait dû être offerte pour récompenser la fidélité.

Même si on sait qu'une minute SOS coûte 250 millimes et au maximum 2 minutes sont octroyées contre 500 millimes, une communication plus transparente à ce niveau est requise d'autant que la tarification en dessous est plus onéreuse et qu'elle est rapidement rattrapable sur les prochains versements des clients mobiles.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.