Tunisie: Festival international du Oud - La 4ème édition du 16 au 24 octobre à la Médina de Tunis

La 4e édition du Festival international du Oud à la Médina se tiendra du 16 au 24 octobre 2026 à Tunis, au Club culturel Tahar Haddad dans la Médina de Tunis.

Cette manifestation annuelle organisée sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, comprend cette année un colloque scientifique international intitulé « Le oud tunisien : approches critiques contemporaines et enjeux du renouveau », organisé en partenariat avec le Centre des musiques arabes et méditerranéennes, Ennejma Ezzahra (Sidi Bou Saïd).

Les participants à ce volet académique, dont l'appel à communications a été clôturé le 30 septembre, aborderont six axes, allant de l'évolution historique et de l'organologie de l'instrument aux méthodes d'enseignement et aux apports des technologies numériques à la numérisation du patrimoine musical.

Le festival prévoit également, dimanche 18 octobre, une journée consacrée au oud tunisien, en partenariat avec Dar El Oud Ettounsi. Au programme, un atelier musical technique animé par l'artiste Zied Mehdi et un concert réunissant plusieurs interprètes tunisiens.

Les organisateurs annoncent que le reste de la programmation officielle sera communiqué dans les prochains jours.