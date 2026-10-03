Afrique: Aviron / Championnats d'Afrique - La Tunisie haut la main

La Presse -- Ce n'est nullement une surprise. L'équipe de Tunisie d'aviron sur le champ d'eau du Lac de Tunis (un des plus beaux et des plus rapides du continent et du bassin méditerranéen), a remporté 19 médailles, dont 10 en or, aux Championnats d'Afrique qui se sont déroulés cette semaine à Tunis. Un véritable étalage de classe face à une formation égyptienne qui compte parmi les meilleurs du continent.

L'équipe nationale tunisienne a ainsi conclu sa participation en tête du classement général des médailles africaines, avec un total impressionnant qui dénote de solides réserves. En effet, les médaillés d'argent et de bronze sont des jeunes filles et garçons qui ont de la classe et de la valeur. Ils viendront bientôt bousculer leurs camarades d'abord, de futurs adversaires ensuite.

La répartition des médailles tunisiennes est la suivante :

10 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 3 médailles de bronze

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La Tunisie a dominé le championnat, devançant l'Égypte, deuxième avec 8 médailles (5 d'or, 2 d'argent et 1 de bronze), et l'Algérie, troisième avec 13 médailles (3 d'or, 7 d'argent et 3 de bronze).

Détails des médailles tunisiennes :

Médailles d'or

Khadija Karimi et Salma Dhaouadi (Deux de couple poids légers femmes),

Mohamed Karimi (Mondial poids légers moins de 23 ans hommes),

Mariem Bouchoucha (Mondial poids légers moins de 19 ans filles),

Yosr Hedhli (Mondial poids légers moins de 23 ans filles),

Ghaith Kadri (Mondial poids légers hommes),

Khadija Karimi (Mondial poids légers femmes),

Mohamed Rayan Hafsa (Single hommes moins de 23 ans),

Mohamed Yousri Al-Hadhli et Mohamed Al-Karimi (Deux de couple hommes moins de 23 ans, bateau léger)

Mohamed Islam Bouglia et Hadir Ben Gharib (Deux de couple mixte handisport)

Maher Rahmani (Single hommes handisport)

Médailles d'argent

Salma Dhaouadi (Single femmes seniors)

Ghaith Al-Qadri (Single hommes seniors)

Iyad Zantour (Single moins de 19 ans)

Ihab Laghouane et Mohamed Rayan Hafsa (Deux de couple hommes moins de 23 ans)

Iyad Zantour et Abdel Wadoud Ouriach (Double U19)

Amina Zemali et Sarah Zemali (Double Senior Dames)

Médailles de bronze

Sarah Ammari et Walaa Amri (Double Dames U19)

Yildiz Osmani (Simple Dames U23)

Hani Sbaïtia et Amine Harchi (Double Senior Messieurs)

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