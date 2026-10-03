Tunisie/Libye: Foot / Eliminatoires CAN-2027 U20 - La Tunisie, accrochée par la Libye, perd tout espoir de qualification

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La sélection tunisienne de football U20 a perdu tout espoir de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027 après son match nul avec son homologue libyenne 1-1, samedi à Ismaïlia (Egypte), pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la zone de l'Union nord-africaine de football (UNAF).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Dhirar Brik (24') pour la Tunisie, et Moussa Ibrahim (64') pour la Libye.

L'autre rencontre de la journée opposera l'Egypte et le Maroc à partir de 18h00.

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La Tunisie s'était inclinée face à l'Egypte (1-2), lors de la 3e journée, mercredi. Elle avait auparavant concédé deux matches nuls face à l'Algérie (1-1) et au Maroc (0-0) lors des deux premières journées.

L'Egypte est actuellement en tête du classement avec 6 points, devant le Maroc et l'Algérie (4 points chacun). La Tunisie occupe la quatrième place avec 3 points tandis que la Libye ferme la marche avec 1 point.

Les Aiglons de Carthage quittent ainsi le tournoi qualificatif, puisqu'ils sont exempts de la 5e et dernière journée prévue mardi prochain.

La compétition se déroule du 24 septembre au 6 octobre selon un système de championnat à une seule phase, chaque sélection disputant quatre rencontres et bénéficiant d'une journée de repos. Les deux premières équipes au classement se qualifieront pour la phase finale de la CAN U20 au Ghana.

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