Tunisie: Rassurer les citoyens, contenir les dérives au quotidien

Le ministère de l'Intérieur a, ces derniers mois, relancé des concours de recrutement dans plusieurs corps de police, notamment la police judiciaire. La mesure est la bienvenue, car elle vient renforcer des services dont il faut saluer l'engagement.

Au quotidien, les agents assurent la sécurité des citoyens avec un dévouement qui mérite reconnaissance. En arrière-plan, un travail méticuleux, patient et souvent discret est mené pour remonter les filières, démanteler les réseaux de trafiquants et lutter contre le crime organisé, un labeur qui porte ses fruits. Pour autant, les citoyens souhaitent voir cet effort se prolonger sur le terrain par une présence plus visible.

Et pour cause, les Tunisiens assistent, impuissants, à une dégradation visible des comportements dans l'espace public. Dans leur grande majorité, ces dérives relèvent d'actes répréhensibles et trahissent un incivisme devenu presque ordinaire. Face à ce spectacle quotidien, la consternation le dispute au sentiment d'impuissance. Une revendication s'impose pourtant, de plus en plus insistante: la multiplication des rondes policières, de jour comme de nuit. Certes, on comprend que la question relève avant tout d'un choix et d'une stratégie, et qu'elle dépend également des moyens humains et logistiques disponibles.

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Une présence visible des forces de l'ordre contribuerait à rassurer davantage les citoyens et à rappeler à chacun le respect des règles. Certains comportements se multiplient, en effet, au fil des mois. Il y a lieu de citer, à ce titre, la consommation de substances psychotropes par les jeunes. Des groupes de buveurs se sont aussi installés sur les corniches de certaines plages de la banlieue nord, conduisant des familles à éviter ces lieux et les privant de moments de détente au bord de la mer.

Le phénomène est d'autant plus inquiétant qu'il touche en premier lieu notre jeunesse. La drogue, qui ne cesse de se banaliser, transforme ceux qui en font usage et les pousse à adopter des conduites dangereuses, parfois à l'égard des citoyens eux-mêmes. S'attaquer aux leaders de la drogue, c'est bien, ne pas perdre de vue les jeunes consommateurs, c'est encore mieux, même si ce rôle n'incombe pas uniquement aux agents de sécurité.

À ce propos, certains réclament des rondes policières plus visibles, dont les vertus dissuasives sont reconnues. Bien sûr, la fermeté ne dispense ni du discernement ni du respect des droits de chacun. Il ne s'agit pas de punir pour punir, mais de rappeler que la liberté de chacun s'arrête là où commence la sécurité des autres.