Tunisie: Villages SOS Tunisie - Bientôt un nouveau système de collecte de dons dans les grandes surfaces commerciales

Le Pprésident de l'Association tunisienne des villages d'enfants SOS, Mohamed Megdich a annoncé que l'association s'apprête à lancer un nouveau programme de collecte de dons à travers les grandes surfaces commerciales, soulignant que le démarrage effectif de cette mesure est actuellement suspendu à l'approbation officielle de la présidence du gouvernement, et que tous les détails seront annoncés dans le courant de la semaine prochaine.

Le Président de l'association a expliqué que ce nouveau mécanisme permettra aux citoyens d'effectuer un don financier d'un montant libre qui s'ajoutera à leur facture d'achat lors du passage en caisse dans les grandes surfaces, tout en insistant sur le fait qu'aucun frais ni taxe supplémentaire ne sera appliqué sur la somme donnée.

Il a indiqué que l'association oeuvre à diversifier ses mécanismes de collecte de dons financiers, que ce soit à travers les comptes bancaires ou le paiement électronique direct, en plus du programme de dons via les grandes surfaces, afin de mobiliser les ressources nécessaires à la prise en charge des enfants et de leurs familles dans le besoin.

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Dans le cadre de sa stratégie visant à rapprocher ses services des donateurs et des familles bénéficiaires, Mohamed Megdich a révélé l'ouverture d'un nouveau bureau de l'association à El Menzah 9 ( Tunis), destiné à faciliter la communication et à rapprocher les services des familles et des enfants dans les différents quartiers, tout en appelant les Tunisiens à un soutien massif envers l'association.

Il a réitéré que le village d'enfants de Gammarth restera pleinement opérationnel pour accueillir plus de 3 000 enfants bénéficiaires afin d'assurer des programmes de formation, d'apprentissage et de participation à des activités de loisirs durant les vacances scolaires.

Dans le même contexte, Mohamed Megdich a souligné que l'association cherche à développer l'action sociale afin d'atteindre le plus grand nombre possible de bénéficiaires, passant en revue un ensemble de projets de développement que l'association ambitionne de réaliser.

Parmi les plus importants figure la sécurisation du transport scolaire pour soutenir les élèves et les familles dans les zones enclavées, grâce à la mise à disposition de minibus et de services de transport rural au profit de 1 000 élèves vivant dans des régions éloignées, sur un total de 10 000 enfants scolarisés pris en charge par l'association -- un projet qui nécessite un soutien financier conséquent de la part des Tunisiens, selon ses déclarations.

L'association oeuvre également à fournir de l'eau potable à travers une campagne lancée la semaine dernière pour collecter des aides en vue d'intervenir dans la région de El Mahrouka à Sakiet Ezzit, El Hencha, Agareb (gouvernorat de Sfax), dans le but de creuser un puits au sein d'une école primaire pour approvisionner en eau potable les élèves de l'établissement ainsi que 35 familles résidant aux alentours de l'école.