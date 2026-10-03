Tunisie: Cancer du sein - Une prise en charge qui intègre les dimensions médicale, esthétique et psychologique

Le traitement du cancer du sein en Tunisie repose désormais sur une approche personnalisée, tenant compte des caractéristiques de chaque tumeur et intégrant les enjeux esthétiques, psychologiques et de qualité de vie des patientes, ont souligné des spécialistes lors d'une rencontre scientifique organisée par la Cité des Sciences à Tunis, dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose ».

Organisée en collaboration avec l'Office National de la Famille et de la Population (ONFP) et d'autres partenaires, cette rencontre a permis de mettre en lumière les différentes options thérapeutiques disponibles, dont le choix dépend notamment de la taille de la tumeur, de son stade d'évolution et de son profil biologique. Le parcours de soins peut ainsi associer la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie ou encore les thérapies ciblées, en fonction des besoins spécifiques de chaque patiente.

La professeure agrégée en chirurgie oncologique à l'Institut Salah Azaïez, Hanen Bouaziz, a indiqué que les avancées médicales disponibles en Tunisie permettent désormais de compléter l'ablation de la tumeur par des techniques de reconstruction mammaire, faisant appel à la pose d'une prothèse ou au prélèvement de tissus abdominaux. Ces interventions contribuent à la restauration de l'image corporelle et à l'amélioration de la qualité de vie des patientes.

En matière de prévention, les spécialistes ont insisté sur la nécessité de traduire les efforts de sensibilisation en comportements concrets, en encourageant les femmes à effectuer les examens de dépistage recommandés, notamment la mammographie, sans attendre l'apparition de symptômes. La spécialiste en imagerie médicale Ines Ben Hassen Zakraoui a rappelé que le cancer du sein peut également toucher des femmes âgées de moins de 35 ans.

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De son côté, Dr. Najla Rachid a rappelé que les services de dépistage du cancer du sein sont proposés gratuitement dans les différents gouvernorats du pays.

Soutenue également par l'Institut Supérieur des Sciences Biologiques appliquées de Tunis (ISSBAT) et le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP), cette manifestation comprend des conférences scientifiques et de sensibilisation, ainsi que des prestations gratuites de dépistage du cancer du sein ouvertes au public.