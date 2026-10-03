Afrique du Nord: Partenariat tuniso-algérien - Slah Zouari annonce le projet d'une centrale électrique de 1 400 MW en Tunisie

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la sécurisation des approvisionnements énergétiques, la Tunisie et l'Algérie s'orientent vers la concrétisation d'une infrastructure d'envergure. Le ministre chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a annoncé à cet effet, le lancement officiel des études pour la construction d'une nouvelle centrale de production d'électricité sur le sol tunisien, dotée d'une capacité majeure estimée à 1 400 mégawatts.

Cette annonce stratégique a été formulée lors d'une conférence de presse conjointe animée à Alger par le ministre tunisien et Mourad Adjal, président-directeur général du groupe public algérien Sonelgaz.

Intervenant en marge d'une séance de travail bilatérale de haut niveau, le responsable tunisien a précisé que les enveloppes financières et les investissements globaux requis pour le déploiement de ce complexe de production seront chiffrés et déterminés d'un commun accord lors des prochaines étapes de planification.

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Afin d'accélérer la phase opérationnelle de cette coopération, les deux parties se sont mis d'accord pour un déploiement immédiat d'une délégation technique tunisienne en Algérie. Cette équipe, formée d'ingénieurs et d'experts, aura pour mission de définir l'ensemble des paramètres et des spécifications techniques indispensables à la mise en oeuvre du chantier, ouvrant ainsi la voie à un démarrage effectif des travaux dans les plus brefs délais.

Ce projet marque un palier supérieur dans l'intégration économique et l'interconnexion énergétique transfrontalière. Il vise à consolider durablement les synergies industrielles entre les deux nations, notamment à travers un partenariat technique accru entre le groupe Sonelgaz et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), engagées conjointement dans la modernisation de leurs réseaux et la gestion des pics de demande régionaux.