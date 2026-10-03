Tunisie: Menzel Bouzelfa - Les habitants manifestent contre l'implantation d'une unité d'élevage de larves

Les habitants de la région de Menzel Bouzelfa ont organisé un rassemblement protestataire pour exprimer leur refus de l'implantation d'une unité dédiée à l'élevage de larves de mouches soldates noires au milieu d'une agglomération résidentielle et à quelques mètres seulement de l'hôpital local de la région.

Dans une déclaration accordée aux médias à ce sujet, Sami Ghiba, secrétaire général de l'Union locale du travail de Soliman, Takelsa et Menzel Bouzelfa, a confirmé le soutien de l'Union aux protestations légitimes des habitants.

Ghiba a expliqué que les craintes des résidents découlent de la nature de l'activité du projet, qui repose sur l'utilisation de matières organiques et sur une consommation intensive d'eau, ce qui suscite de sérieuses inquiétudes quant aux risques de pollution environnementale et à la possibilité d'infiltration de substances dans les terres agricoles environnantes.

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Il a signalé que les lois et législations en vigueur classent ce type d'industries parmi les activités qu'il est interdit d'établir à l'intérieur des zones résidentielles et habitées, s'interrogeant sur les modalités et les critères en vertu desquels l'autorisation a été octroyée à ce projet à proximité d'une agglomération résidentielle et d'un établissement hospitalier.

Sami Ghiba a également souligné que les manifestants et les habitants ne s'opposent pas à l'investissement ou à l'établissement de projets en soi, mais qu'ils réclament l'intervention immédiate des autorités locales, régionales et des parties concernées pour délocaliser cette usine vers un autre site, loin des quartiers résidentiels et de l'hôpital local.