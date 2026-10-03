Selon ce qu'indiquent les indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT), le cumul des revenus du travail et des recettes touristiques a dépassé le seuil de 13,2 milliards de dinars au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, enregistrant une légère hausse de 4,7 % par rapport à l'année écoulée,

Le même document précise que les revenus du travail ont augmenté de 5 %, passant de 6,5 milliards de dinars à la fin du mois de septembre 2025 à environ 6,9 milliards de dinars à la fin du mois de septembre 2026. Les recettes touristiques ont, de leur côté, atteint 6,3 milliards de dinars durant les neuf premiers mois de l'année courante, contre 6,1 milliards de dinars au cours de la même période de l'année 2025.

Ensemble, ces revenus couvrent 142 % du service de la dette extérieure, qui a avoisiné 9,3 milliards de dinars. En contrepartie, les avoirs nets en devises ont enregistré un léger fléchissement de 2,4 %, reculant de 24,2 milliards de dinars (soit l'équivalent de 104 jours d'importation) au 2 octobre 2025, à 23,6 milliards de dinars (soit l'équivalent de 92 jours d'importation) au 2 octobre 2026.

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Les données statistiques de l'institut d'émission révèlent également une hausse de la monnaie fiduciaire en circulation (billets et pièces en circulation) qui a dépassé 29,6 milliards de dinars à la date du 1er octobre 2026, enregistrant une augmentation de 16 % par rapport à la même période de l'année 2025.