Tunisie: Ligue 2 - 2e journée - Groupe A - Quelle réaction des cadors ?

Le Croissant Chebbien, l'Avenir de Gabès et l'US Tataouine déjà en session de rattrapage.

Après la ronde inaugurale disputée le week-end dernier, place cet après-midi et demain au déroulé de la 2e journée de L2. Ce faisant, le championnat de l'antichambre de l'élite a retenu l'attention pour ses débuts. Cinq victoires à l'extérieur dans le groupe A et trois succès, toujours en déplacement, dans le groupe B, ont ainsi focalisé l'attention.

Et les cadors n'ont pas été épargnés par cette vague de « conquêtes » de la part de certains outsiders qui les ont fait plier dans leurs fiefs. Place à présent au programme d'aujourd'hui avec les matchs du groupe A, à l'exception de la réception de l'AS Soliman par Baath Bouhajla, une rencontre qui se déroulera demain. La semaine dernière donc, dans le groupe A, le CS Chebba et l'ASG se sont inclinés dans leur bastion, alors qu'au même moment, l'UST a été renversée par une intenable formation de l'ASS.

L'UST forcément redevable

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur ce, cet après-midi, après avoir été corrigé par les Capbonais de Soliman (4-1), l'US Tataouine tentera de rectifier le tir en accueillant le Stade Soussien, promu en Ligue 2 et récemment tenu en échec par l'Astre de Agareb lors de la 1ère journée (2-2). Quant au Croissant Chebbien, malmené par le Sfax RS en ouverture de championnat, il aura forcément fort à faire contre le CS Msaken, un onze qui a récemment performé en croisant l'OCK. La Zliza, à son tour, ira justement défier le SRS avec pour objectif de se remettre la tête à l'endroit après la défaite face à l'Association Mégrine Sport.

Du côté d'El Makarem maintenant, après le succès contre le SCBA, les Fatimides entendent surfer sur cette bonne vague en recevant les insulaires de l'OC Kerkennah. Idem pour Mégrine Sport, une équipe qui a validé en préambule face à l'AS Gabès. En croisant l'ESBK, un onze défait par Baath Bouhajla lors de la 1ère ronde, les banlieusards du sud visent la passe de deux. Enfin, entre l'AS Agareb et le Sporting de Ben Arous, les visées sont claires pour les deux formations, signer leur première victoire de la saison.

Le programme

US Tataouine-Stade Soussien

CS Msaken-CS Chebba

Sfax Railways Sports-AS Gabès

EM Mahdia-OC Kerkennah

Mégrine Sport-ES Béni Khalled

AS Agareb-SC Ben Arous

Coup d'envoi à 15h00

Share Post Share