Tunisie: L'Instance Nationale des Télécommunications (INT) lance un appel à candidatures pour 6 postes

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Instance Nationale des Télécommunications (INT) prévoit d'organiser un concours externe sur dossiers, assorti d'épreuves écrites et/ou orales, pour le recrutement de plusieurs profils, à savoir un ingénieur principal en statistiques, un ingénieur principal en télécommunications, un ingénieur principal en informatique, un administrateur principal en droit, un administrateur en comptabilité ainsi qu'un agent de gardiennage.

L'Instance a fixé au 22 octobre la date limite pour la réception des candidatures. Les détails et les conditions de ce concours peuvent être consultés via le lien suivant : L'Instance Nationale des Télécommunications recrute.

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