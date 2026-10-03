Tunisie: Viol d'une mineure à El Mellassine - Mandats de dépôt contre les suspects, auditions le 7 octobre

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le juge d'instruction spécialisé dans les affaires de l'enfance près le Tribunal de première instance de Tunis 2 a décidé, ce vendredi 2 octobre 2026, de délivrer des mandats de dépôt à l'encontre des individus arrêtés dans le cadre de l'affaire d'agression sexuelle et de viol d'une adolescente de 16 ans, commise à l'intérieur d'une maison dans la cité d'El Mellassine.

Ces mandats de dépôt concernent l'ensemble des personnes interpellées, parmi lesquelles figurent deux jeunes filles, un infirmier, le frère de l'un des principaux suspects dans cette affaire ainsi que le propriétaire du domicile.

Auditions détaillées fixées au 7 octobre

Le juge d'instruction a également fixé au 7 octobre prochain la date des auditions détaillées, dans l'attente de l'amélioration de l'état de santé physique et psychologique de la victime afin de lui permettre de procéder aux confrontations légales nécessaires.

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Des sources bien informées ont confirmé la réception des résultats des expertises médicales, qui ont prouvé que la victime a bien subi un viol. Les autorités sécuritaires ont en outre saisi un téléphone portable qui avait été utilisé pour filmer l'agression.

Il convient de rappeler que les unités de sécurité avaient placé en garde à vue plusieurs individus et émis des avis de recherche à l'encontre d'autres, soupçonnés d'implication directe ou de complicité dans ce crime d'agression sexuelle, en plus de faire face à des accusations d'atteinte aux forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.

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