Tunisie: Montfleury - Un réseau criminel spécialisé dans le braquage d'étudiants démantelé

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

À l'aube de ce vendredi 3 octobre 2026, les agents de la brigade de la police judiciaire de Sidi El Béchir ont réussi à neutraliser un gang criminel composé de cinq individus, spécialisé dans les agressions et les vols au préjudice d'étudiants dans le quartier de Montfleury.

Cette opération d'interpellation fait suite à des investigations de terrain qui ont permis d'identifier rapidement les suspects et de les appréhender dans un temps record. Les services de sécurité ont également pu récupérer un téléphone portable, restitué à un étudiant victime de vol.

Après consultation du ministère public, il a été décidé de placer l'ensemble des membres du gang en garde à vue dans le cadre de l'enquête, afin d'achever les procédures légales nécessaires et de les déférer devant la justice.

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