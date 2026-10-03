Tunisie: Puisant dans leurs réserves, le G7 injecte 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut pour stabiliser les marchés

Les dirigeants du G7 se sont mis d'accord hier, vendredi, pour injecter jusqu'à 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut de leurs réserves sur les marchés au cours des quatre prochains mois.

Cette décision a été saluée par le président américain Donald Trump, qui a annoncé qu'il n'imposerait pas d'interdiction sur les exportations de diesel, contrairement aux menaces qu'il avait brandies auparavant.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dans un communiqué, à l'issue de discussions qu'il a présidées pour coordonner l'action sur les prix des carburants, que les pays du groupe se sont mis d'accord sur « une mise sur le marché coordonnée, par le biais de l'Agence internationale de l'énergie, d'un total de 100 millions de barils, dont la mise en oeuvre commence immédiatement et s'étendra sur quatre mois ».

Selon un communiqué des pays du G7, des quantités « importantes » de diesel seront injectées sur les marchés au cours des vingt prochains jours, sans exclure « la possibilité de discuter » de la libération de stocks supplémentaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Emmanuel Macron a indiqué qu'un accord avait été conclu pour ne pas imposer de restrictions ou d'embargo sur les exportations entre les pays du G7, soulignant que son homologue américain Donald Trump s'était également « montré très clair sur ce point ».

Vendredi, le président américain a affirmé que les États-Unis n'imposeraient pas d'interdiction sur l'exportation de diesel, tout en saluant la décision des pays européens de puiser dans leurs réserves.

Interrogé par un journaliste de l'Agence France-Presse pour savoir si une interdiction des exportations américaines avait été écartée, Donald Trump a répondu : « En réalité, cela n'a jamais vraiment été à l'ordre du jour. Mais ce qu'a fait l'Europe est une excellente chose. »