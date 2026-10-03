Le nombre de décès dus aux accidents de la route a enregistré une hausse de 10,76 % depuis le début de l'année et jusqu'au 1er octobre, par rapport à la même période de l'année dernière, selon les dernières statistiques publiées par l'Observatoire National de la Sécurité Routière sur son site officiel.

L'ONSR a indiqué que 3 616 accidents ont été enregistrés depuis le début de l'année en cours, faisant 1 029 morts et 4 692 blessés, contre 4 177 accidents recensés au cours de la même période en 2025, lesquels avaient causé la mort de 929 personnes et fait 5 534 blessés.

L'organisme a précisé que l'inattention et le manque de concentration occupent la première place parmi les causes principales des accidents avec 1 112 cas (30,75 %), suivis par la vitesse avec 777 accidents (21,49 %), le non-respect de la priorité avec 283 accidents (7,83 %), et les traversées piétonnes imprudentes avec 269 accidents (7,44 %).

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Concernant le bilan des morts et des blessés, l'Observatoire a révélé que la vitesse demeure la principale cause des accidents mortels, ayant entraîné 377 décès, soit 36,64 % du total des victimes, ainsi que 1 070 blessés (22,80 %). Viennent ensuite l'inattention et le manque de concentration avec 190 morts et 1 227 blessés, puis le non-respect de la trajectoire à droite avec 95 morts et 363 blessés.

Par ailleurs, le gouvernorat de Tunis arrive en tête de la liste des régions les plus touchées par les accidents de la route avec 459 accidents, ayant fait 86 morts et 563 blessés. Il est suivi par le gouvernorat de Mahdia avec 303 accidents (49 morts et 375 blessés), tandis que le gouvernorat de Kébili a enregistré le plus faible nombre d'accidents routiers, soit 44 accidents ayant causé 13 morts et 66 blessés.

Le mois d'août a été le plus meurtrier de l'année avec 146 décès et 542 blessés à la suite de 405 accidents, tandis que le mois d'avril a affiché le plus grand nombre d'accidents (455), lesquels ont fait 105 morts et 568 blessés.

L'ONSR a souligné que ces statistiques et données relatives à l'année en cours reposent sur les informations transmises selon la dernière mise à jour du 18 septembre 2026, précisant qu'elles restent provisoires et sujettes à une actualisation quotidienne en fonction des nouveaux éléments fournis par les sources officielles.

Enfin, concernant le classement géographique des accidents et de leurs victimes, l'Observatoire a indiqué qu'il s'agit d'un classement purement quantitatif qui ne prend pas en compte les spécificités démographiques ou les indicateurs socio-économiques propres à chaque région, ce qui peut nuancer la pertinence d'une comparaison objective entre les différentes zones du pays.