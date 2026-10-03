Tunisie: Coupures d'eau à Tunis - Interruption de 36 heures dans plusieurs zones à partir de ce mardi

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a annoncé des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable, à compter de ce mardi 6 octobre 2026 à 1h00 du matin et pour une durée de 36 heures, dans les zones suivantes :

Dans la délégation de La Marsa, à savoir la cité Bouselsla, Borj El Haouki, la cité Ettaheb, la cité El Hokam, Sidi Daoud et La Marsa Plage. Dans la délégation du Kram, incluant Le Kram Ouest, les Jardins de Carthage, ainsi qu'Aïn Zaghouan Nord et Sud. Dans la délégation de Carthage, touchant la cité Mohamed Ali et Carthage Byrsa. Dans la délégation d'El Khadra, concernant Les Berges du Lac 1. Dans la délégation de La Goulette, englobant Les Berges du Lac 2, la cité El Taieb Mhiri, la cité El Ouahat, la cité Al Salama et L'Aouina. Enfin, dans la délégation de Soukra, au niveau de Dar Fadhal.

Dans un communiqué publié aujourd'hui (samedi), la SONEDE a expliqué que dans le cadre de l'achèvement des travaux du projet de protection de la région de La Marsa contre les inondations et de la couverture de l'exutoire de l'oued Ettaheb (rue Ibn Rachiq à La Marsa Plage) -- supervisé par la Direction de l'hydraulique urbaine du ministère de l'Équipement et de l'Habitat --, il est apparu qu'une conduite de distribution principale d'un diamètre de 1000 mm obstrue le tracé des travaux et entrave leur poursuite dans les délais prévus, ce qui a rendu impérative sa déviation.

La société a précisé qu'après coordination avec les différentes administrations concernées, ses services ont programmé des travaux pour dévier et raccorder ladite conduite à partir de mardi 6 octobre à 1h00 du matin, ce qui entraînera des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau.

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sLe rétablissement progressif de l'approvisionnement en eau est prévu à partir de 13h00 le mercredi 7 octobre 2026. La SONEDE a souligné que les travaux se poursuivront sans interruption, jour et nuit, 24 heures sur 24 pendant toute la durée de l'intervention, et que ses équipes techniques seront mobilisées sur le terrain afin de rétablir le service à la normale.

À cet égard, la SONEDE a invité l'ensemble des citoyens et des institutions à prendre les précautions nécessaires et à stocker leurs besoins essentiels en eau pour la période indiquée.