Tunisie: Décès de l'acteur Salah Rahmouni - La Ville de Tunis rend hommage à un pionnier du théâtre tunisien

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Municipalité de Tunis fait part, avec une immense tristesse et une profonde affliction, du décès de l'éminent comédien et pionnier de la troupe de la Ville de Tunis pour le théâtre, l'artiste Salah Rahmouni, survenu le 2 octobre 2026.

Il laisse derrière lui un riche parcours artistique jalonné de dévouement et de créativité, au cours duquel il a contribué à l'enrichissement de la scène culturelle et artistique tunisienne, marquant durablement la mémoire théâtrale et dramatique aux côtés de générations d'artistes et de créateurs.

Le défunt a enrichi son répertoire artistique de nombreuses oeuvres théâtrales majeures, parmi lesquelles : Le Maréchal, Une nuit de Mille et Une Nuits, La révolte de Sahib al-Himar, Il me semble que c'est l'heure, J'ai soif, ô jeunes filles, Abou Aza le naïf, Al-Hallaj et Que la fête dure. Il a également marqué de sa présence le petit écran à travers sa participation à plusieurs feuilletons et séries télévisées, notamment : Hikayat El Aroui, Faj Erraml, En-nass Hkeya, Dhafair, Aars Mattous et Rihana.

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Tout en saluant le parcours artistique prolifique du défunt et ses contributions au service du théâtre et de l'art tunisien, Samah Daldoul, chargée de la gestion de la Municipalité de Tunis, adresse -- en son nom propre ainsi qu'au nom de l'ensemble des fonctionnaires et agents de la municipalité -- ses sincères condoléances et ses plus profonds messages de sympathie à la famille de Salah Rahmouni, à ses amis, à ses collègues, ainsi qu'à l'ensemble de la famille artistique et culturelle en Tunisie.

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