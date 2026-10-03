Tunisie: Marathon - Ultra Mirage El Djerid - Plus de 500 participants et une épreuve de 162 km au programme

3 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le coup d'envoi de la 10e édition du marathon Ultra Mirage El Djerid a été donné vendredi à Tozeur pour se poursuivre jusqu'à dimanche avec une participation record et une nouvelle distance de 100 miles (162 km).

Lors d'une conférence de presse organisée en marge du départ, l'organisateur de l'événement, Amir Ben Kacem, a indiqué que cette édition enregistre une participation record, avec plus de 500 coureurs représentant une vingtaine de nationalités.

Au total, quatre parcours sont proposés cette année : 25 km, 50 km, 100 km ainsi que le 100 miles (162 kilomètres) qui s'étale sur 32 heures. Selon les organisateurs, cette nouvelle distance constitue l'une des principales nouveautés de cette édition, avec pour objectif de renforcer le rayonnement de cette manifestation.

Les différentes courses empruntent un parcours mêlant paysages désertiques et agricoles, avec un tracé qui prend son départ et s'achève au lac Chamsa, situé à 15 km de la ville de Tozeur, en passant notamment par les oasis de la région.

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Selon les organisateurs, la manifestation sportive contribue également à dynamiser l'activité touristique dans la région, notamment grâce à l'affluence importante de participants et d'accompagnateurs venus de Tunisie et de l'étranger.

Parallèlement aux compétitions sportives, les organisateurs, en partenariat avec des donateurs, ont mis en place plusieurs initiatives à caractère social destinées notamment aux jeunes. Au cours des deux dernières années, ils ont ainsi contribué à l'équipement de la Maison des jeunes de Tozeur, avec notamment une salle polyvalente, une salle informatique et un espace dédié à la robotique.

Cette année, le programme de soutien se poursuit avec l'aménagement d'une salle d'arts et d'une salle de théâtre. A travers ces initiatives, l'Ultra Mirage El Djerid entend ainsi faire de la manifestation un événement allant au-delà de la compétition sportive, en favorisant également les activités culturelles, sociales et éducatives dans la région.

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