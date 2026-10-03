Congo-Brazzaville: Développement - Guil Alex Morlendé souhaite l'épanouissement des jeunes par le sport

Du tatami à l'arène citoyenne, Guil Alex Morlendé s'investit depuis quelque temps dans la formation des jeunes à travers des initiatives citoyennes et l'engagement sportif. Cadre à l'Inspection générale des finances (IGF), ce passionné de ju-jitsu self-défense est ceinture noire 1er dan et membre du bureau exécutif de la Fédération congolaise de jiu-jitsu self-défense. Lors d'un récent entretien, il dit transposer les valeurs des arts martiaux sur le terrain de l'action.

Ancien champion de football de Brazzaville en 2007, il a canalisé cette discipline de fer pour s'investir durablement dans la formation des jeunes qui pratique le ju-jitsu self-défense. Cet esprit sportif se prolonge aujourd'hui dans sa dynamique de mobilisation de la jeunesse à Djiri, notamment illustrée lors de récents rassemblements républicains d'envergure.

Entre rigueur professionnelle, esprit d'équipe et transmission des savoirs, Guil Alex Morlendé démontre que le sport forge les leaders de demain notamment des citoyens intègres, ancrés dans l'effort et tournés vers le développement de leur communauté.